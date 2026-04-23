高雄8歲女童超商買糖竟被摸臀！36歲男辯稱掏零錢時誤觸

高雄市一名36歲張姓男子在超商見一名8歲女童獨自選購零食，竟趁機伸出鹹豬手觸碰女童臀部，張男到案後矢口否認，辯稱是「掏口袋零錢不小心碰到」，但橋頭地院法官勘驗監視器畫面，發現張男刻意繞道，且有手心外翻等不自然舉動，不採信其說詞，依成年人故意對兒童犯性騷擾罪，判處他拘役80天。

判決書指出，去年4月23日中午12時許，張姓男子在高雄市某超商結帳完畢後，發現年僅8歲的女童獨自站在店內距離門口最遠的貨架旁，張男並未直接走向大門離開，反而多次朝女童方向張望，隨後刻意繞回貨架走道。

在經過女童身後時，張男將左肩下壓、手臂外翻，以手心觸碰女童臀部後才離去，女童因具備防範意識，深知此為性騷擾行為，立刻告知同行的阿嬤，並向超商店員反映後報警處理。

檢警偵訊時，張男皆否認有性騷擾意圖，辯稱當時是在檢查口袋裡的零錢，彎腰摸口袋時才不慎觸碰到女童。

不過法官勘驗超商監視器畫面發現，張男結帳後大可經由寬敞走道直接離去，卻毫無緣由地繞行至店內最深處，且女童身旁走道仍有充足空間，張男卻刻意將身體向左逼近，且一般人步行時手臂應自然下垂，若要檢查口袋，應將手伸入或貼在口袋外側，但畫面顯示，張男刻意將左肩下壓、左手肘外翻，使手心得以精準碰觸女童臀部，舉止明顯違背常理，認定其為蓄意的性騷擾行為。

橋頭地院審酌，張男與女童素不相識，僅為滿足私慾，竟對身心發展初期的稚齡兒童伸出魔爪，侵害其身體自主權，且張男犯後始終否認犯行，也未與被害人家屬達成和解或調解，犯後態度不佳。

法官考量張男過去無前科，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑規定，論以成年人故意對少年犯性騷擾罪，判處拘役80天，得易科罰金。全案仍可上訴。