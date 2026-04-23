NONO被控性侵猥褻6女...二審法院仍只認定一罪 判2年半理由曝光

藝人NONO陳宣裕遭控利用知名度、工作機會結識6名女子性侵、猥褻共7次，一審僅認定一次強制性交未遂，判2年6月徒刑。案件上訴，台灣高等法今駁回上訴，維持一審判決，NONO仍判2年6月徒刑，可上訴。

除了本案外，台北地檢署另外偵辦3名告訴人指控遭NONO強制猥褻，但認為罪嫌不足不起訴，其中兩名告訴人聲請再議，台灣高等檢察署發回北檢續查，北檢移轉士檢偵辦，士檢仍認定罪嫌不足，2024年11月處分不起訴。兩名告訴人二度聲請再議，高檢署審查後認為士檢偵查不完備，發回續查，士檢2025年8月5日依強制性交、強制猥褻罪起訴陳。

本案檢方起訴指出，NONO加入藝人吳宗憲所組的「憲憲家族」後知名度提升，2008年至2013年間利用自身知名度及工作機會結識被害人，對6名女子犯下3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂罪，，建請法院從重量刑。

一審審理認為有5名告訴人敘述有瑕疵，與客觀事實不符，罪證不足，判NONO無罪。唯一認定有罪的是，NONO2011年透過綜藝節目認識一名女子，他向女子要電話號碼後，提議開車送女子返家，卻將女子載至大稻埕河濱停車場，欲性侵遭抵抗而未遂。

女子事後向親友透露自身經歷，親友在審理期間也證稱，聽她訴說案情時，感受到對方情緒明顯不同以往，一審認為女子指述可信。女子擔心遭輿論指點或影響事業，未聲張或報警，見#MeToo運動才勇於揭露犯行，NONO在一審辯稱不認識對方，還說「不知為何女子要這樣說自己」，一審依強制性交未遂罪判2年6月刑。

檢察官和NONO均上訴，高院審理認為，一審認定NONO只犯一罪，認事用法無違誤，NONO上訴否認犯罪無理由，應予駁回。另一審也已詳細審酌各項量刑事由，量處2年6月徒刑，是於法定刑範圍內予以量定，沒有明顯濫權或失之過重的情形，檢察官上訴也沒有理由。

至於其餘5名告訴人部分，高院指出，此部分指訴或略有瑕疵，與客觀事證未盡相符，且無其他足夠的積極證據可以補強，無法確信NONO有此部分犯行，因此仍諭知無罪。