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師生關係崩壞！嘉義高校女教練性侵未成年女隊員遭判刑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地區某高中傳出師生性侵醜聞，一名兼任球隊教練的女老師於2020年間，涉嫌與校隊未滿16歲的女學生發生多次性行為。嘉義地方法院近日審結，依猥褻、性侵未成年等罪判處女老師有期徒刑3個月及5個月不等，其中性交罪部分應執行有期徒刑8個月。可上訴。

判決書表示，女老師於2020年間擔任某高中球類校隊教練，與少女為師生關係，她明知少女當時未滿16歲，身心發展尚未健全的情況下，分別於2020年2月至4月間，在台北市某旅館、少女住處及教練住處，涉嫌觸摸、指侵私處等方式1次猥褻及2次性交行為。

案經少女向民雄分局報案，並由嘉檢檢察官偵查起訴。校方性別平等教育委員會也外聘調查委員組成小組，認定女老師行為成立校園性別事件。

法官審酌，女老師身兼教練，知悉少女對於性觀念意識未臻成熟，竟未克制性慾而與之發生行為，所為誠屬不該。考量女老師在法院審理時坦承犯行，且過去無犯罪前科，雖然少女並無調解意願，但審酌其智識程度與經濟狀況後，依法量刑。

法官對女老師所犯猥褻罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金；另2次性交罪各判處有期徒刑5個月，應執行有期徒刑8個月。

嘉義某高中女教練與學生發生性關係，法院判應執行8月。圖／本報資料照片
嘉義某高中女教練與學生發生性關係，法院判應執行8月。圖／本報資料照片

圖為女學生示意圖。示意圖／ingimage
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性侵 教練 猥褻

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