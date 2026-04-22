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結婚前一晚硬上未婚妻 3個月後離婚「前夫」還被告性侵

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄男子和女友約好前年8月20日登記結婚，但結婚前一天男方向女友求歡遭拒，竟趁著女友吃完安眠藥後硬上，兩人事後雖照常結婚，但婚姻僅維持3個月就收場，女友事後報警提告，高雄地院依強制性交罪判刑2年，緩刑5年。可上訴。

判決指出，男方跟女友交往多時，兩人前年決定成家，約好同年8月20日到戶政事務所完成登記，結婚前一天男方跟女友求歡，女友未答應男友，結果男方卻趁女友服用安眠藥後昏昏沉沉時，趁機硬上得逞。

隔天兩人依約到戶政事務所結婚，但婚姻生活維持約3個月，同年11月20日就協議離婚收場，事後女方認為婚前遭男友性侵，向警方報案後提告。

高雄地方法院審理時，法官認為，男方雖未動用殘暴的強暴脅迫手段，但卻無視女性自主權，行為實屬不該，但考量男友無前科，且坦承犯行，並賠償女方20萬元，女方也希望雙方各自安好，是否給予緩刑請法院依法處理等要求。

法官審酌後，認為男方已有悔意，入監服刑恐與社會脫節，難收教化之效，因此依「情輕法重」規定酌減其刑，依強制性交罪判刑2年，另宣告緩刑5年，但要提供200小時義務勞務並接受法治教育2場次，可上訴。

高雄地院。（本報資料照片）
高雄地院。（本報資料照片）

離婚 婚姻 高雄

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