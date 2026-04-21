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獨／高雄傳2線3星警官對女同事開黃腔性騷 分局：已組性平會調查

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

網路社群近來有網友爆料，指高雄某分局一名2線3星的警官性騷擾女同事，被害人已提告，但傳出該分局想壓住內部負面消息，因主管的業務組組長和加害人是好友，恐官官相護；據了解，該分局接獲被害人申訴後，已依照規定，先將被害人調離該單位，並已邀請外部委員組性平會調查。

網路社群Threads日前有網友貼出一則女性在公家機關遭性騷擾的貼文，開端直指「座標高雄，在警察機關服務」，網友爆料指，某分局最近有兩線三星的官，性騷擾同分局的同事，雖被害人已勇敢往上提出來，但依照警察官機關想壓下內部負面消息的習慣，官官相護，還是深怕此事被河蟹。

文中並點名，發生此事的分局，主管性騷擾業務組的組長，和加害人是好友，平時兩人就很愛發表沙豬主義的言論，誰知那位組長是否會透露調查內容給加害人；文末並強調，性騷擾零容忍，難道真的沒有辦法治他們了嗎？

此篇爆料文貼出後近日在警界傳開，不少人紛紛打聽到底是哪個分局的兩線三星主管是豬哥？據查，某分局的確發生類似女同事遭主管性騷情事，因不滿該名主管屢開黃腔認為遭到職場性騷擾已提出申訴。

分局認為女同事遭主管性騷擾事關重大，已尊重被害人意願，且為減低當事人雙方互動的機會，已先行將被害人調離原單位，並依照機關內部相關性騷擾防治法的規定，邀請外部人士組性平會調查，以釐清事情真相。

高雄警界傳某分局2線3星警官對女同事性騷擾情事，分局已展開內部調查。記者石秀華／攝影
高雄警界傳某分局2線3星警官對女同事性騷擾情事，分局已展開內部調查。記者石秀華／攝影

警察 高雄 主管

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