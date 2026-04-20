男相約少女裸聊偷錄胸部 事後脅迫視訊自慰未遂判4年6月

彰化縣1名男子透過交友軟體認識北部1名未成年少女，趁兩人視訊裸聊時偷拍少女胸部，事後威脅如要刪除這影像，需視訊自慰一次給他看，幸被少女之母察覺並阻止而未遂。彰化地方法院審結，依犯拍攝少年性影像罪、以脅迫之方法使少年自行拍攝性影像未遂罪累犯，判處應執行有期徒刑4年6月。

判決書表示，某男子在民國112年9月間透過交友軟體Limatch─遇見新麻結，結識家住北部1名高中女生，雙方互加Instagram為好友，同年9月至10月間某日，男子在彰化縣住家經由網路與高中女生相約視訊裸聊，趁機偷拍女生的裸露胸部，把影片儲存手機裡。

男子同年10月間手持iPhone12手機連結網路，使用Instagram與高中女生聯繫，過程中意以脅迫方法，傳訊息告知曾拍攝她的裸露胸部影像，如果傳送刪除影像，需視訊息慰一次給他看，否則會把影像傳送給她的家人及朋友，高中女生心生畏懼，幸經女生之母及時察覺後阻止而未遂。

判決書指出，男子曾因妨害性自主案件被彰化地方判決有期徒刑6月確定，及另一侵訴字案判決應執行有期徒刑1年，第二案在民國112年5月執行完畢，難徒刑執行完畢後5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，均為累犯。

彰化地院審酌，男子已年滿22歲，明知少女未滿16歲，竟為逞一己私欲，慫恿裸聊視訊，趁機竊取她的裸露胸部性影像，得逞後以刪除影像為要脅，逼迫女生開啟視訊並自慰讓他觀看，影響女生身心健全發展甚鉅，所為值非難，惟念年男子犯後始終坦承犯行，審理中與少女、法定代理人成立調解，另審酌他所犯各罪的犯罪型等，考量犯罪所生整體危害，基於罪刑相當與比例原則等情，定其應執行之刑如主文。可上訴。