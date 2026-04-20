台中男不倫人妻 公園、車震、摩鐵歡愛...法官判賠30萬

台中市呂姓男子與一名人妻打牌認識，明知人妻已婚身分，卻多次在公園、車上及汽車旅館發生性行為，人妻丈夫發現後，提出損害賠償告訴，向呂男求償60萬元，一審審理時，呂男辯稱，人妻曾自稱已離婚，但被人妻否認，法官審酌雙方資力後，判呂男得賠30萬元，可上訴。

人妻丈夫主張，他與妻子結婚多年，婚後家庭原本幸福圓滿，妻子與呂男因打牌認識，從2024年7月起至2025年4月間，發展出逾越一般社交之男女關係，在公園、車內及汽車旅館等地，多次發生性交行為，妻子已坦認與呂男有性行為，因此向呂男提出損害賠償告訴，求償60萬元。

台中地院審理時，呂男先辯稱不知人妻已婚，後來又稱人妻曾自稱已離婚，但拒絕出示相關證明。

人妻則證稱，當天原本是丈夫要去打牌，因加班才由她代打，交往前呂男就知她已婚，因她在牌桌上常打電話問女兒「爸爸回來了沒」，丈夫有時也會來電，她從未說過自己離婚。

同桌牌友也作證，人妻在呂男家中打牌時，常提到丈夫，在場的呂男不可能不知情。

法官指出，呂男曾自承一開始知道張妻已婚，稱後來對方自稱離婚，卻總是以各種理由拒絕出示身分證證明。呂男既知對方曾有婚姻，本應更加謹慎確認婚姻狀態，且無法舉證人妻曾自稱離婚，說詞難以採信。

法官認定，呂男明知對方已婚，仍執意於公園、車上及汽車旅館發生性行為，嚴重破壞他人的家庭生活圓滿與幸福，侵害配偶權事證明確。

法官審酌，雙方身分、地位、經濟狀況及呂男侵權的時間長度與頻率，認為人夫求償金額過高，判呂男應賠償精神慰撫金30萬元，仍可上訴。