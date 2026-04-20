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台中網路狼約看電影性侵女護理師 賠80萬…二審判刑少4個月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市高姓男子透過網路結識女護理師，2024年4月間相約看電影，結束後假意送女方返家，卻將車輛開往偏僻空地性侵得逞。台一審依強制性交罪判刑4年，案經上訴，高男在二審坦承犯行，主動提存80萬元賠償金，台中高分院認其具悔意且積極彌補損害，撤銷原判改判有期徒刑3年8月。

檢警調查，高姓男子與護理師女子為網友關係，2024年4月28日晚間6時許，兩人相約前往台中站前秀泰影城觀賞電影。電影散場後，高男駕車欲送女子回大甲區住處，卻於當晚11時許行經某巷外空地時突然停車求歡遭拒。高男強壓女子頭部迫其口交，隨後將其拉至後座強脫內褲強制性交得逞，導致女方左頸部受有擦傷。

台中地院審酌，考量高男為滿足一己私慾，無視女子明確拒絕，仍施以強暴手段性侵，對被害人之性自主決定權及人格尊嚴戕害甚鉅，犯罪所生危害非輕。

此外，高男於偵查及一審審理時均矢口否認犯行，辯稱雙方為合意性交，並未正視自身錯誤，且當時尚未對被害人賠償或獲取原諒，態度難認良好，依強制性交罪，判刑4年。

高男不服上訴台中高分院，二審審認，高男雖在前期否認，但在二審審理時終知悔悟坦承犯行，並表達願與護理師女子調解，雖因對方無意願而破局，但高男主動將80萬元提存至律師事務所，展現誠意。

二審認定被告積極填補損害之作為可列為有利科刑因素，原審未及審酌此變更情狀，故撤銷原判改判3年8月，全案仍可上訴。

台中市一名護理師赴約男網友看電影時，遭對方性侵，台中高分院判涉案高姓男子3年8月徒刑。示意圖／本報資料照
台中市一名護理師赴約男網友看電影時，遭對方性侵，台中高分院判涉案高姓男子3年8月徒刑。示意圖／本報資料照

電影 護理師 性侵 台中市

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