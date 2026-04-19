視訊偷拍少女裸照！桃園男子不滿被分手 恐嚇散布私密照下場出爐

桃園一名男子「阿華」和未成年少女交往期間，竟在雙方視訊時偷偷以電腦截圖少女裸露身體的照片，之後不滿少女提分手且疏遠他，竟到少女就讀學校的圖書館門口威脅少女與他說話，否則要公開裸照。少女心生畏懼提告，法院認定阿華無故製造少年性影像罪又恐嚇未成年，各判有期徒刑6月及拘役50天，得易科罰金，兩罪均緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育5場次。

犯罪事實指出，阿華曾與該名少女於2024年4月至10月間交往，阿華明知對方是未成年少女，竟基於無故製造少年性影像之犯意，在交往期間與少女以電話視訊通話時，在少女脫掉衣物裸露全身時，竟偷偷以電腦螢幕截圖功能擷取裸照，並存在手機內。

未料阿華後續不滿少女提分手與疏遠，竟基於成年人對少年恐嚇危害安全之犯意，2024年10月某日在少女就讀的桃園市某學校圖書館門口，拿著當初截圖的少女裸照向少女恫稱：若不與他談話，則要散布性影像等語，少女聽聞後心生恐懼。

不僅如此，阿華在要脅要散布裸照之前，還曾經尾隨少女、傳訊騷擾，甚至在少女明確表達不想跟他說話後躲進學校教室內，阿華一路追進教室找他、在場叫囂等，跟騷行徑宛如恐怖前男友。

少女心生恐懼報案後，阿華到案坦承犯行，法官認定阿華雖對不知情的兒童或少年拍攝性影像，但未有脅迫與其他營利意圖等，以修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項無故製造少年性影像罪議處；至於恐嚇兒少觸犯刑法第305條、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項後段成年人對少年恐嚇危安罪，應分論併罰。

法官量刑審酌，阿華犯案時甫滿18歲，年紀尚輕、血氣方剛，思慮未臻成熟，雖明知被害人為17歲少女，並趁對方不知情時偷截圖裸照，戕害對方人格發展，但當時雙方為男女朋友關係，阿華截圖僅單純留作紀念，性影像僅有1件未曾外流。

阿華在犯後始終坦承犯行且與被害人達成調解並已賠償完畢，少女也撤回告訴，法院經整體綜合評價犯罪情節，依法予以減輕其刑。至於阿華觸犯成年人對少年恐嚇危安罪，也考量雙方已達成達成調解、撤告等，且無刑事前科等情形，宣告緩刑2年。