快訊

專訪／來台發展3年 李多慧「這決定改變了我的人生」

傳川普為美伊衝突焦慮！怒吼官員數小時 腦中重播1危機畫面

聽新聞
0:00 / 0:00

視訊偷拍少女裸照！桃園男子不滿被分手 恐嚇散布私密照下場出爐

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園一名男子「阿華」和未成年少女交往期間，竟在雙方視訊時偷偷以電腦截圖少女裸露身體的照片，之後不滿少女提分手且疏遠他，竟到少女就讀學校的圖書館門口威脅少女與他說話，否則要公開裸照。少女心生畏懼提告，法院認定阿華無故製造少年性影像罪又恐嚇未成年，各判有期徒刑6月及拘役50天，得易科罰金，兩罪均緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育5場次。

犯罪事實指出，阿華曾與該名少女於2024年4月至10月間交往，阿華明知對方是未成年少女，竟基於無故製造少年性影像之犯意，在交往期間與少女以電話視訊通話時，在少女脫掉衣物裸露全身時，竟偷偷以電腦螢幕截圖功能擷取裸照，並存在手機內。

未料阿華後續不滿少女提分手與疏遠，竟基於成年人對少年恐嚇危害安全之犯意，2024年10月某日在少女就讀的桃園市某學校圖書館門口，拿著當初截圖的少女裸照向少女恫稱：若不與他談話，則要散布性影像等語，少女聽聞後心生恐懼。

不僅如此，阿華在要脅要散布裸照之前，還曾經尾隨少女、傳訊騷擾，甚至在少女明確表達不想跟他說話後躲進學校教室內，阿華一路追進教室找他、在場叫囂等，跟騷行徑宛如恐怖前男友。

少女心生恐懼報案後，阿華到案坦承犯行，法官認定阿華雖對不知情的兒童或少年拍攝性影像，但未有脅迫與其他營利意圖等，以修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項無故製造少年性影像罪議處；至於恐嚇兒少觸犯刑法第305條、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項後段成年人對少年恐嚇危安罪，應分論併罰。

法官量刑審酌，阿華犯案時甫滿18歲，年紀尚輕、血氣方剛，思慮未臻成熟，雖明知被害人為17歲少女，並趁對方不知情時偷截圖裸照，戕害對方人格發展，但當時雙方為男女朋友關係，阿華截圖僅單純留作紀念，性影像僅有1件未曾外流。

阿華在犯後始終坦承犯行且與被害人達成調解並已賠償完畢，少女也撤回告訴，法院經整體綜合評價犯罪情節，依法予以減輕其刑。至於阿華觸犯成年人對少年恐嚇危安罪，也考量雙方已達成達成調解、撤告等，且無刑事前科等情形，宣告緩刑2年。

桃園一名男子「阿華」和未成年少女交往期間，竟在雙方視訊時偷偷以電腦截圖少女裸露身體的照片，之後不滿少女提分手且疏遠他，竟到少女就讀學校的圖書館門口威脅少女與他說話，否則要公開裸照。示意圖／ingimage
桃園一名男子「阿華」和未成年少女交往期間，竟在雙方視訊時偷偷以電腦截圖少女裸露身體的照片，之後不滿少女提分手且疏遠他，竟到少女就讀學校的圖書館門口威脅少女與他說話，否則要公開裸照。示意圖／ingimage

桃園 恐嚇 未成年

延伸閱讀

分手後散布小女友性影像被抓包 台南男抱15萬現金求和解獲減刑

偷拍同居人女兒裸照 男一審重判8年10月 二審因「大法庭新解」輕判

獨／彰化男跟少女裸聊偷竊錄...一審重判7年2月 二審逆轉改判1年2月

媽媽同居男友伸狼爪 少女3年內連遭蹂躪...噁男判16個月

相關新聞

視訊偷拍少女裸照！桃園男子不滿被分手 恐嚇散布私密照下場出爐

桃園一名男子「阿華」和未成年少女交往期間，竟在雙方視訊時偷偷以電腦截圖少女裸露身體的照片，之後不滿少女提分手且疏遠他，竟到少女就讀學校的圖書館門口威脅少女與他說話，否則要公開裸照。少女心生畏懼提告，法院認定阿華無故製造少年性影像罪又恐嚇未成年，各判有期徒刑6月及拘役50天，得易科罰金，兩罪均緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育5場次。

他與單親媽扶養5歲女多年如同父輩...竟性侵少女又偷拍 法院重判10年

王姓男子與女友同居後，共同扶養其5歲女兒逾8年，他竟藉口少女房間沒打掃乾淨，持不求人詢問要接受懲罰還是讓他撫摸，得逞後再將下體放入少女口中強制性交，之後又偷拍少女洗澡；台南地院認定王不顧自己如同少女父叔輩家長，仍逞一己私慾，重判10年。可上訴。

遭女友未成年女兒控「倒水時硬上」 證詞重大瑕疵澎湖軍官判無罪

澎湖一名現役軍官遭指控要求同住女友的女兒倒水喝，趁機指侵；軍官稱因聽女友提起女兒曾和他人有性關係，關心詢問並未性侵少女，案經澎湖地院審理，法官審酌少女對案發時間供述不一，家屬說詞只是傳聞證據，且少女曾錄下「因不服管教才誣陷被告」的錄音檔，認證據不足，判決該名軍官無罪。

偷拍同居人女兒裸照 男一審重判8年10月 二審因「大法庭新解」輕判

苗栗縣劉姓男子與女友同居期間，涉將同居女友的17歲女兒帶至汽車旅館，偷拍、拍攝少女裸照，一審原認定劉男涉犯以違反意願方法使少年被拍攝性影像罪，重判8年10月，劉男上訴後，二審依最高法院刑事大法庭最新裁定，認定單純「偷拍」不構成違反意願的加重條件，撤銷原判，改依較輕的拍攝少年性影像罪論處，判刑2年10月。

三度偷拍長腿短裙女被判刑 這次他仍忍不住...伸到裙底動作太大再被逮

44歲陳姓男子過去已三度見到前方穿著短裙女子雙腿修長美麗，忍不住拿出手機偷拍裙底，分別遭判處拘役30日、判刑3月、4月；這次他看到16歲少女穿著短裙，又三度將手機伸到裙下偷拍，因動作太大再被逮，台南地院再依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑6月。可上訴。

分手後散布小女友性影像被抓包 台南男抱15萬現金求和解獲減刑

吳姓男子1年多前與未成年少女交往，在台南住處持手機拍攝2人性交影像，直至分手後，將該影像上傳X社群平台供人瀏覽，少女經友人告知後報警，查扣內有該影像的電腦及手機，他以15萬元與少女和解，法官認他犯拍攝少年性影像罪判6月，又犯散布少年性影像罪判8月，未定執行刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。