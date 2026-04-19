遭女友未成年女兒控「倒水時硬上」 證詞重大瑕疵澎湖軍官判無罪

澎湖一名現役軍官遭指控要求同住女友的女兒倒水喝，趁機指侵；軍官稱因聽女友提起女兒曾和他人有性關係，關心詢問並未性侵少女，案經澎湖地院審理，法官審酌少女對案發時間供述不一，家屬說詞只是傳聞證據，且少女曾錄下「因不服管教才誣陷被告」的錄音檔，認證據不足，判決該名軍官無罪。

澎湖地院判決指出，被告於2023年9月間為現役軍人，與女友及其兩名女兒同住，同月9月30日中午，該名軍官被控假稱不舒服，要求當時未成年的少女送水進入房間，隨後強行觸摸少女胸部及私密處，並不顧少女反抗對其指侵得逞。

案經澎湖地檢署偵查，遭指控的軍官詞否認有何強制性交犯行，辯稱當時宿醉躺在床上，少女站在床邊，因當時女友曾說少女未成年會和別人發生關係，曾開口問少女當周是否和人發生性行為，只是想問少女的想法，但少女沉默沒回答，猜測可能是他限制少女出門和交友，長期下來少女對他有怨懟，想用這種方式把他趕出家門。

該名軍官指出，若真有侵犯少女一事，當天少女就可以跟母親說這件事，怎麼會時間過這麼久才說出這件事，檢察官偵結後，仍依妨害性自主罪對該名軍官提起公訴。

案經澎湖地院法官審理，認為少女對案發時間3次陳述前後不一，少女聲稱受害後仍留在被告房間吹冷氣，能與外界聯繫求救卻未立即離開，和一般性侵受害者欲逃離現場的心理反應相悖。

此外，少女的家人及醫生的證述也僅是聽少女轉述過程，無補強證據可直接證明少女遭性侵事實。在該名軍官被起訴後，少女自錄一段錄音，內容明確表示：「因不服管教才故意誣陷，真的很抱歉」等語，雖少女在出庭時辯稱這段話並非事實，但法官認為已動搖少女先前指控的可信度。

法官審酌少女指控遭該名軍官性侵一事，證述的內容，本身已有重大瑕疵，認證據不足，判決該名軍官無罪。