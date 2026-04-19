偷拍同居人女兒裸照 男一審重判8年10月 二審因「大法庭新解」輕判

苗栗縣劉姓男子與女友同居期間，涉將同居女友的17歲女兒帶至汽車旅館，偷拍、拍攝少女裸照，一審原認定劉男涉犯以違反意願方法使少年被拍攝性影像罪，重判8年10月，劉男上訴後，二審依最高法院刑事大法庭最新裁定，認定單純「偷拍」不構成違反意願的加重條件，撤銷原判，改依較輕的拍攝少年性影像罪論處，判刑2年10月。

檢警調查，劉姓男子在2022年7月間與少女的母親交往、同居，明知少女年僅17歲、讀高中。劉男仍為滿足私慾，在同年月2日、5日及22日晚間，三度駕車將A女帶往苗栗縣的汽車旅館。劉男趁著少女在房間內裸體且不知情的情況下，持自己手機，接續偷拍少女裸露胸部與下體的私密影像，他還在少女同意下拍攝了多張性影像，全數存在手機內。

苗栗地院一審審理時，劉男矢口否認犯行，辯稱沒去過汽車旅館也沒拍照，案發時在醫院照顧父親。但法官勘驗查扣手機，確認存有大量少女裸照，且無變造痕跡。

一審法官認定，劉男趁少女不知情時偷拍，剝奪其選擇自由，已構成「違反本人意願」的加重條件，依以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，3次犯行，重判8年10月，另涉強制性交部分則因僅有單一指述，獲判無罪。

全案上訴至台中高分院後，二審審理見解出現重大轉折。二審指出，依據最高法院114年度台上大字第1405號的最新裁判意旨，若行為人未施以強暴、脅迫、藥劑、詐術或催眠術，僅是以「偷拍」方式對不知情的兒少拍攝性影像，客觀上並無壓抑，或妨害兒少意思形成或決定自由的作用。因此，單純偷拍並不該當兒童及少年性剝削防制條例中「違反本人意願」的加重構成要件。

二審審認，一審適用法條有誤，考量劉男無視人倫常理，對同居女友的未成年女兒犯行，嚴重影響其人格及身心發展，且犯後否認犯行、未積極填補損害，依拍攝少年性影像罪，一共3次犯行，各判處1年6月，應執行2年10月，仍可上訴。