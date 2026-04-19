三度偷拍長腿短裙女被判刑 這次他仍忍不住...伸到裙底動作太大再被逮

44歲陳姓男子過去已三度見到前方穿著短裙女子雙腿修長美麗，忍不住拿出手機偷拍裙底，分別遭判處拘役30日、判刑3月、4月；這次他看到16歲少女穿著短裙，又三度將手機伸到裙下偷拍，因動作太大再被逮，台南地院再依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑6月。可上訴。

判決書指出，陳姓男子去年6月19日下午1時許，在台南市東區東寧路一間生活用品百貨店內，見16歲少女穿著短裙站在前方，竟在1時38分31秒、36秒、45秒，3度彎腰屈膝，以手機由下往上朝少女裙內拍攝臀部及大腿上方身體隱私部位影像，但3次都沒有拍成功。

陳的動作太大，賣場工作人員當場發現告知少女，少女報警處理，台南地檢署將陳依法起訴；法院審理時，陳承認犯行，法院由受命法官進行簡式審判程序，依據陳的自白、被害人及其母親證述、店內監視器畫面等，認定事證明確，陳的犯行應依法論科。

法院認為，檢方起訴認定少女身型偏瘦，穿著及外觀均顯稚嫩，極可能為就學中學生，顯然年紀甚輕，陳涉犯成年人故意對少年犯無故攝錄他人性影像未遂罪嫌；但陳表示，他不知道少女未滿18歲，其辯護人也稱，陳無意間看到前方有穿短裙的人，沒有看到少女正面長相。

法院表示，少女雖年僅16歲，但當天並非穿著學校制服，其身高約160公分、長髮過肩，單從外觀判斷陳是否知道其為未成年人，確屬有疑，依罪疑唯輕原則，難認陳知道對方是少年；認定陳觸犯刑法無故攝錄他人性影像未遂罪。

法院指出，陳在2019年3月26日晚間7時許，於台南市永康區買豆花時，因見前方排隊女子雙腿修長美麗，偷拍裙底兩腿間隱私部位遭判處拘役30日；2024年10月26日晚間7時許及11月17日下午2時許，分別在不同生活百貨用品商家偷拍成年女子裙底再遭判刑3月、4月。

法院考量，陳在前案經徒刑執行完畢後，理應產生警惕作用，卻故意再犯同類型犯罪，足見陳對於刑罰反應力薄弱，本案再依刑法規定加重其刑。

法院審酌，陳與少女素昧平生，為逞一己私慾，趁少女於商場購物未及注意之際偷拍裙底未遂，已侵犯他人隱私，更造成被害人受有相當程度心理創傷，其所為顯然欠缺對他人身體之自主權及隱私權之尊重；考量其智識程度、家庭經濟狀況等，依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑6月。