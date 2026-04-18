分手後散布小女友性影像被抓包 台南男抱15萬現金求和解獲減刑

吳姓男子1年多前與未成年少女交往，在台南住處持手機拍攝2人性交影像，直至分手後，將該影像上傳X社群平台供人瀏覽，少女經友人告知後報警，查扣內有該影像的電腦及手機，他以15萬元與少女和解，法官認他犯拍攝少年性影像罪判6月，又犯散布少年性影像罪判8月，未定執行刑。

吳於警、偵訊及審理時均坦承不諱，與少女證述相符，並有警方至其住處搜索，查扣電腦主機內少女性影像截圖，以他手機登入X平台帳號貼文及該少女性影像截圖等佐證，事證明確。

台南地院認以兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項規定，修正前規定較有利於被告，即拍攝、製造兒童或少年性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥圖畫、語音或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

台南地院也表示，吳於與少女交往期間拍攝少年性影像犯行，此與行為人對素不相識、無情感關係的未成年人所為情況有別，且吳上傳性影像並無其臉部，危害情節較輕。

且吳於行為時剛滿20歲，智識尚淺，思慮難免不周，犯後於偵審程序始終坦承犯行、表示後悔之意，並積極與少女達成和解，當場給付全部賠償金15萬元而獲宥恕，並同意依刑法第59條減刑等情。

法官認為，倘科予該罪最低法定本刑即有期徒刑1年，恐有刑罰過苛之虞，酌減其刑。認他犯拍攝少年性影像罪判6月，又犯散布少年性影像罪判8月。

然而，吳供稱去年8月間有更換手機，扣案手機非他拍攝、上傳少女性影像手機，惟扣案電腦主機及手機內確實存有其性影像，且吳供稱原本手機有綁定電腦，該性影像都備份在iCloud，換新手機登入其原本帳號後所有照片及影像都回到新手機，法官依法宣告沒收。