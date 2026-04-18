聽新聞
0:00 / 0:00
被美魔女照吸引！高雄大叔想匯2萬買鹿血酒壯陽 才知落入桃色陷阱
46歲無業的余姓男子日前透過網路認識一名長髮美魔女，雙方交談甚歡，互稱「親愛的」；余男沒想到是詐團設下的桃色陷阱，被對方遊說花2萬買鹿血酒可壯陽，余為了能一展雄風，前天下午至高市楠梓區某銀行匯款時，幸被行員及警方勸阻才恍然大悟。
楠梓警分局右昌派出所前天下午3時許，接獲楠梓區後昌路某銀行通報有民眾疑似遭詐騙，立即派員到場協助。
警方進入銀行後，得知46歲余姓男子待業中，卻要匯款2萬元給女子介紹的酒商買鹿血酒，遂詢問余男匯款原因；余男稱日前透過網路結識一名女性網友，對方聲稱可代購具強身功效的「鹿血酒」，他信以為真，至銀行欲匯款2萬元。
警方檢視余男和女方雙方對話紀錄，發現女方大頭貼是長髮美魔女，常傳美美的自拍照給余男，兩人未見過面，雙方卻已互稱「親愛的」，余以為喝鹿血酒能壯陽因此照對方指示匯款，研判余男落入詐團設下的「桃色陷阱」。
警方以案例教育對余男說明詐團以愛情詐騙手法詐財，余男才恍然大悟，自己險些遭詐，當場取消匯，感謝行員和警方勸阻後離去。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。