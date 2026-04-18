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被美魔女照吸引！高雄大叔想匯2萬買鹿血酒壯陽 才知落入桃色陷阱

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

46歲無業的余姓男子日前透過網路認識一名長髮美魔女，雙方交談甚歡，互稱「親愛的」；余男沒想到是詐團設下的桃色陷阱，被對方遊說花2萬買鹿血酒可壯陽，余為了能一展雄風，前天下午至高市楠梓區某銀行匯款時，幸被行員及警方勸阻才恍然大悟。

楠梓警分局右昌派出所前天下午3時許，接獲楠梓區後昌路某銀行通報有民眾疑似遭詐騙，立即派員到場協助。

警方進入銀行後，得知46歲余姓男子待業中，卻要匯款2萬元給女子介紹的酒商買鹿血酒，遂詢問余男匯款原因；余男稱日前透過網路結識一名女性網友，對方聲稱可代購具強身功效的「鹿血酒」，他信以為真，至銀行欲匯款2萬元。

警方檢視余男和女方雙方對話紀錄，發現女方大頭貼是長髮美魔女，常傳美美的自拍照給余男，兩人未見過面，雙方卻已互稱「親愛的」，余以為喝鹿血酒能壯陽因此照對方指示匯款，研判余男落入詐團設下的「桃色陷阱」。

警方以案例教育對余男說明詐團以愛情詐騙手法詐財，余男才恍然大悟，自己險些遭詐，當場取消匯，感謝行員和警方勸阻後離去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市余姓男子落入詐團設下的桃色陷阱，被女方遊說匯款2萬買鹿血酒，所幸被楠梓警分局警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高市余姓男子落入詐團設下的桃色陷阱，被女方遊說匯款2萬買鹿血酒，所幸被楠梓警分局警方勸阻。記者石秀華／翻攝

詐騙 詐團 高雄

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