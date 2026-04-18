苗栗醫副院長強抱性騷女員工 30萬交保科技監控…檢抗告遭駁回

苗栗縣頭份市某診所邱姓醫師兼某醫院副院長被控強制猥褻，涉嫌強抱女員工騷擾引發社會撻伐，苗栗地檢隨即通知邱到案當庭逮捕、聲押，苗栗地院裁定30萬元交保、科技監控；檢方不服抗告，稱邱戴電子手環有違規，台中高分院查核卷證卻沒該部分資料，裁定駁回，不得再抗告。

邱姓副院長今年2月16日除夕，在診所涉嫌強抱騷擾女員工，監視器畫面曝光引發譁然。苗栗地檢傳喚邱到庭，訊後當庭逮捕以他涉犯強制猥褻罪嫌重大，有串、滅證及反覆實施之虞，聲請羈押禁見。

苗栗地院審酌，邱的身分地位有一定的影響力，命他實施科技監控，保護被害人安全，強化管束效力，並設有圍籬，超出一定範圍內將發出警戒，預防再犯兼顧公共利益，裁定30萬元交保。

苗栗地檢不服抗告，主張邱有繼續性騷之虞，為避免他接觸被害人串、滅證，有羈押禁見必要，本案使用電子手環，沒有全天候監看、監聽功能，無法知悉他是否透過通訊軟體、電話聯繫尚未釐清的潛在被害人，且邱也有戴電子手環違規情形，應撤銷重裁。

台中高分院查，苗栗地院審酌邱坦承檢方聲押犯罪事實，也審酌相關卷證後判斷，未悖乎通常一般人日常生活經驗法則，也已說明命邱具保、應遵守事項，無明顯違反比例原則，認定原審裁定尚無違法或不當。

高分院指出，苗院已諭知邱科技監控，不得接觸、騷擾被害人，檢察官自可依邱的情況選擇相對應的監控載具，且監控中心也能提供被害人手機，或將其等住處設定電子圍籬，一旦邱接近系統會發出告警，監控人員即聯絡請邱離開，或通知被害人，以達到保護被害人、避免勾串之目的。

高分院也說，苗檢稱邱男戴電子手環有違規，但經查檢方提供卷證並無該部分資料，況且若邱有違反應遵守事項，檢察官自可依規定聲押，認定苗檢抗告無理由，裁定駁回，不得再抗告。