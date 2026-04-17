狼師出沒！新竹桌球教練「借手機」猥褻女童 新竹地院重判11年

新竹桌球教練黃毅鎮因猥褻7童，去年遭高等法院判刑7年，目前仍在羈押中。但在調查過程中，又發現黃毅鎮更早之前對一名低年級女童小美（化名）伸出狼爪，猥褻高達46次，再被新竹地院重判11年，全案可上訴。

判決書指出，黃毅鎮擔任新竹某國小桌球社外聘教練，負責指導學童練球。自2023年2月開學後至同年8月暑假期間，黃男竟利用練球休息時間，以提供手機玩遊戲為誘餌，趁小美專注於遊戲、年幼無知之際，違反意願撫摸大腿及下體私處，以此方式平均每週猥褻2次得逞，共計46次。

在審理期間，黃毅鎮坦承犯行，其辯護人也主張黃男犯後態度良好、並未施加暴力，且已自白減輕司法負擔，請求法官依刑法第59條「情輕法重」予以酌減刑期。

然而，法官審酌黃男明知小美為低年級國小學童，判斷力、自我保護能力及性自主決定能力均尚未成熟，竟為滿足一己私慾，而對被害女童長期、反覆多次強制猥褻犯行，除造成年幼被害人身心受創，破壞被害人及其家屬對於師長信任、嚴重影響被害女童人格發展及身心健全情況外，亦間接致被害人家屬因子女遭此侵犯而內心傷痛，犯罪情節及其所生危害甚鉅，應予嚴懲。

法官考量黃男迄未與被害人及家屬和解，依強制猥褻幼女共46罪，各處有期徒刑3年5月。應執行有期徒刑11年。