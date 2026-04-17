竹縣某國小桌球教練猥褻女童 法院判11年

新竹縣某國小桌球社黃姓外聘教練，負責教育、訓練該校桌球社學童，卻對1名國小女童連續猥褻，新竹地方法院將黃男依強制猥褻罪共46罪，各處有期徒刑3年5月、應執行11年。

新竹地方法院16日判決書指出，黃姓教練於112年2月到8月間，趁在國小桌球教室內，於練球休息時間，提供手機給國小女童玩遊戲，趁機撫摸大腿及下體，以此方式平均每週猥褻2次得逞，共計46次。

法官認為，黃姓教練明知這名女童於判斷力、自我保護能力及性自主決定能力均尚未成熟，黃男為滿足私慾，對女童長期、反覆多次強制猥褻犯行。

法官表示，黃男的行為造成年幼被害人身心受創，也破壞女童與其家屬對於師長信任，嚴重影響女童人格發展，造成女童家屬內心傷痛，且至今未與女童及家屬和解；最後依強制猥褻罪共46罪，各處有期徒刑3年5月、應執行有期徒刑11年。可上訴。