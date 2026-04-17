影／新莊老阿公摸幼童屁股 媽媽憤怒提告、女警也很生氣

新北市新莊區昨晚有1個5歲小男孩隨媽媽去藥局購物，僅短暫分離數秒鐘，就被陌生85歲老翁觸碰臀部，媽媽目睹過程憤怒報案提告性騷擾，警方趕抵時老翁堅稱自己沒錯，被女警喝斥，「人家可以讓你隨便亂摸是不是啦？」

孩子的媽媽描述，昨晚6時許一起進藥局，孩子留在門邊觀賞陳列櫃上公仔玩偶，她走到櫃檯諮詢時瞥見有人進門，隨即轉頭看孩子卻目睹1個老阿公伸手觸碰男童臀部、短暫攀談迅速走開。

媽媽嚇一跳立即趨前確認，孩子說，「那個阿伯一進來就摸我的屁股，還問我說喜歡嗎？帶一個回家。」她氣到發抖反覆質問老翁，「你為什麼要摸我小孩的屁股？」老翁眼神閃躲，手指耳朵說自己重聽、不予回應。

媽媽請藥局店員報案，老翁面對員警詢問仍很不配合，不斷強調自己重聽、沒做錯事，拒絕配合上警車，被女警喝斥，「哪裡沒錯啦！人家可以讓你隨便亂摸是不是啦？」

後來老翁被強行帶回派出所，孩子的母親隨後提出性騷擾告訴及申訴，老翁聲稱只是一時興起，覺得孩子可愛，想買東西送他，所以「拍」他一下。新莊警分局防治組製作性騷擾調查報告，移請新北市政府社會局審議，性騷擾告訴部分於警詢之後將函送新北地檢署偵辦。

孩子的媽媽事後在臉書貼文感謝藥局和警方，強調「絕不姑息性騷擾，也告訴孩子如何保護自己的身體，也告訴孩子爸爸媽媽一定會保護你，不用害怕。」

新北市新莊區昨晚有1個85歲老翁進入某藥局，看到入口處的5歲小男孩，伸手短暫觸碰男童臀部，孩子嚇到轉身倒退，媽媽在旁目睹過程憤怒報警提告性騷擾。記者林昭彰／翻攝