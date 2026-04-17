快訊

珊瑚年輪藏「強震超級週期」密碼！ 專家警告：沖繩海溝進入活躍期

京都男童棄屍案／送養子上學成最後一程 父供稱「一時衝動掐脖」

台積電Q1財報超驚豔卻狠跌？達人揭「利多出盡」背後5大省思

聽新聞
0:00 / 0:00

影／防火巷撥窗偷窺少女沐浴 新北噁男難逃法網遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子昨晚行經永和區1處防火巷，涉嫌撥窗偷窺少女沐浴，少女嚇到情急大聲呼叫，陳嫌見事跡敗露快步離去，警方調閱巷內監視器循線上門逮人。警詢後今依性騷擾防治法罪嫌，將全案移送新北地檢署偵辦。

從事調酒師的陳姓男子（27歲）昨晚9時許行經永和區民樂街1處防火巷，涉嫌撥窗偷窺少女沐浴，少女嚇到情急大聲呼叫，陳嫌見事跡敗露快步離去。

受害少女父親聞聲得知後報警，並在社群網站發文表示，「這個人走進防火巷，開浴室窗戶偷窺，提醒鄉親們小心。」也感謝轄區永和警分局得和派出所受理，還說，員警處理很專業。

永和警方調閱案發地點巷內監視器，漏夜循線前往永和區永貞路上門逮捕涉案陳姓男子，警詢後今依性騷擾防治法罪嫌將他移送新北地檢署偵辦。

新北市陳姓調酒師昨晚行經永和區1處防火巷，涉嫌撥窗偷窺少女沐浴，少女嚇到情急大聲呼叫，陳嫌見事跡敗露快步離去，警方調閱巷內監視器循線上門逮人，今依性騷擾防治法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓調酒師昨晚行經永和區1處防火巷，涉嫌撥窗偷窺少女沐浴，少女嚇到情急大聲呼叫，陳嫌見事跡敗露快步離去，警方調閱巷內監視器循線上門逮人，今依性騷擾防治法送辦。記者王長鼎／翻攝

新北市陳姓調酒師昨晚行經永和區1處防火巷，涉嫌撥窗偷窺少女沐浴，少女嚇到情急大聲呼叫，陳嫌見事跡敗露快步離去，警方調閱巷內監視器循線上門逮人，今依性騷擾防治法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓調酒師昨晚行經永和區1處防火巷，涉嫌撥窗偷窺少女沐浴，少女嚇到情急大聲呼叫，陳嫌見事跡敗露快步離去，警方調閱巷內監視器循線上門逮人，今依性騷擾防治法送辦。記者王長鼎／翻攝

性騷擾

延伸閱讀

楊梅區汽車音響店手機遭竊 他準備吃晚餐狼狽落網

台中運動中心偷拍少女如廁 男認罪賠償一審獲緩刑

不臭嗎？台玻大樓驚傳偷拍 22歲男休假忍不住慾望「埋伏拍人上大號」

媽媽同居男友伸狼爪 少女3年內連遭蹂躪...噁男判16個月

相關新聞

狼師騙去看電影...親吻女大生、環抱30秒 利用權勢猥褻罪起訴

一名58歲設計界名人在北部某大學擔任產品設計課程老師，涉嫌邀約女大生看電影「不可能的任務：最後清算」，多次接送回家，涉嫌在車上觸摸女大生大腿、要求親吻、欺騙父母和同學到日本旅遊等。台北地檢署日前偵結，認定這名老師惡行累計7次，依刑法利用教育關係權勢或機會猥褻罪起訴。

曾獲國家文藝獎殊榮…撒古流．巴瓦瓦隆河床性侵女學員 判4年半定讞

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆曾經獲得國家文藝獎的殊榮，卻於5年前在屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床性侵女學員，女方事後傳訊給友人「反正撒古流用了我的身體」等語，最高法院依強制性交罪判4年6月徒刑，全案定讞。

影／新莊老阿公摸幼童屁股 媽媽憤怒提告、女警也很生氣

新北市新莊區昨晚有1個5歲小男孩隨媽媽去藥局購物，僅短暫分離數秒鐘，就被陌生85歲老翁觸碰臀部，媽媽目睹過程憤怒報案提告性騷擾，警方趕抵時老翁堅稱自己沒錯，被女警喝斥，「人家可以讓你隨便亂摸是不是啦？」

影／防火巷撥窗偷窺少女沐浴 新北噁男難逃法網遭逮

新北市陳姓男子昨晚行經永和區1處防火巷，涉嫌撥窗偷窺少女沐浴，少女嚇到情急大聲呼叫，陳嫌見事跡敗露快步離去，警方調閱巷內監視器循線上門逮人。警詢後今依性騷擾防治法罪嫌，將全案移送新北地檢署偵辦。

人妻帶黑衣人「抓猴」逼小三簽700萬和解 法院：受脅迫無效

高雄市一名人妻發現丈夫在外認識小三，氣得帶著多名黑衣人當街攔人，揚言手握一刀斃命的照片，逼迫小三簽下天價700萬元的和解協議書，小三事後反悔拒賠，人妻憤而提告，高雄地院審理後，認定小三是在受脅迫、恐懼「身敗名裂」下簽字，判決協議無效，但小三仍需因侵害配偶權，賠人妻25萬元。

認了8次竊盜...否認熊抱亂摸女生 分判2年徒刑和拘役90日

鍾姓男子去年4月到員林火車站機車停車場，見1名女子落單並戴上安全帽，突然從後面熊抱走向車道，幸女子掙脫；鍾男6月至7月接連在北斗鎮、員林市行竊八次。彰化地方法院審結，鍾男坦承偷竊，否認猥褻女子，依犯強制猥褻罪、竊盜等罪各判處應執行有期徒刑2年、拘役90日。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。