影／防火巷撥窗偷窺少女沐浴 新北噁男難逃法網遭逮

新北市陳姓男子昨晚行經永和區1處防火巷，涉嫌撥窗偷窺少女沐浴，少女嚇到情急大聲呼叫，陳嫌見事跡敗露快步離去，警方調閱巷內監視器循線上門逮人。警詢後今依性騷擾防治法罪嫌，將全案移送新北地檢署偵辦。

從事調酒師的陳姓男子（27歲）昨晚9時許行經永和區民樂街1處防火巷，涉嫌撥窗偷窺少女沐浴，少女嚇到情急大聲呼叫，陳嫌見事跡敗露快步離去。

受害少女父親聞聲得知後報警，並在社群網站發文表示，「這個人走進防火巷，開浴室窗戶偷窺，提醒鄉親們小心。」也感謝轄區永和警分局得和派出所受理，還說，員警處理很專業。

永和警方調閱案發地點巷內監視器，漏夜循線前往永和區永貞路上門逮捕涉案陳姓男子，警詢後今依性騷擾防治法罪嫌將他移送新北地檢署偵辦。

新北市陳姓調酒師昨晚行經永和區1處防火巷，涉嫌撥窗偷窺少女沐浴，少女嚇到情急大聲呼叫，陳嫌見事跡敗露快步離去，警方調閱巷內監視器循線上門逮人，今依性騷擾防治法送辦。記者王長鼎／翻攝