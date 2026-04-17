狼師騙去看電影...親吻女大生、環抱30秒 利用權勢猥褻罪起訴

一名58歲設計界名人在北部某大學擔任產品設計課程老師，涉嫌邀約女大生看電影「不可能的任務：最後清算」，多次接送回家，涉嫌在車上觸摸女大生大腿、要求親吻、欺騙父母和同學到日本旅遊等。台北地檢署日前偵結，認定這名老師惡行累計7次，依刑法利用教育關係權勢或機會猥褻罪起訴。

起訴指出，2025年5月「不可能的任務：最後清算」預告片上映後，老師稱要約學生們看電影，女大生6月2日赴約看電影，發現根本沒有其他同學，但又擔心若不聽老師指示，對成績及日後前途發展不利，聽從老師要求坐在車輛右前座，才不會對長輩不禮貌，當晚老師涉嫌拉女大生的手長達5分鐘。

檢方追查，6月6日至11日，老師利用交付作品材料、接送回家等理由和女大生見面，從校區附近、台北車站、打工地點等處接送至女大生住家附近的停車場，6天中從摸手、摸大腿、摸大腿內側，變本加厲要求女大生欺騙父母，謊稱和同學到日本旅遊，要求女大生親吻她的臉頰，最後一天在女大生下車時，老師涉嫌親吻女大生的臉，雙手環抱30秒。

女大生事後情緒崩潰大哭，向朋友傾吐遭遇，同年6月13日項學校性平會申訴，6月24日向萬華警分局報案提告。台北地檢署日前偵結，認定老師對女學生猥褻7次，依刑法第228-2條利用教育關係權勢或機會猥褻罪起訴。