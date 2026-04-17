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曾獲國家文藝獎殊榮…撒古流．巴瓦瓦隆河床性侵女學員 判4年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆曾經獲得國家文藝獎的殊榮，卻於5年前在屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床性侵女學員，女方事後傳訊給友人「反正撒古流用了我的身體」等語，最高法院依強制性交罪判4年6月徒刑，全案定讞。

撒古流．巴瓦瓦隆長年從事原民藝術創作且頗負盛名，2018年為國家文藝獎得主，女學員則是經人介紹向他工作學習，負責從事隨行攝影記錄工作等。兩人2021年2月9日晚間，在撒古流．巴瓦瓦隆位於三地門鄉的住所飲酒聊天。

撒古流．巴瓦瓦隆又邀約女學員外出汲取創作靈感，便駕車載女方於隔日凌晨1、2時許到大社溪溪谷河床，抵達後生火並鋪設睡墊，兩人比肩躺臥在上面，他以手摟著對方詢問是否願意發生性行為遭拒，仍強吻壓制並要求女方脫衣，之後性侵得逞。

過程中，撒古流．巴瓦瓦隆察覺有朋友接近，要求女學員躲藏於一旁，他和朋友短暫交談後，待友人離去，再度要求女方回到睡墊性侵，事後開車返回住處。

女學員案發後傳訊息給友人表達恐懼、請求協助並驗傷，也聽從友人建議透過原住民部落會議方式解決此事，撒古流．巴瓦瓦隆最終雖同意50萬元給女學員和其父親，但始終否認犯行；女方則透過友人在社群網站發文揭發案情。

法院審理時，撒古流．巴瓦瓦隆否認犯行，但經傳訊女學員、朋友等人後，認定撒古流．巴瓦瓦隆確實有違反女方意願性交，一、二審均依強制性交罪判4年6月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

曾獲國藝獎的藝術家撒古流性侵女學員，判刑四年半定讞。圖／北美館提供
曾獲國藝獎的藝術家撒古流性侵女學員，判刑四年半定讞。圖／北美館提供

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆性侵女學員，判刑四年半定讞。圖／取材自國立台灣博物館網站
排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆性侵女學員，判刑四年半定讞。圖／取材自國立台灣博物館網站

排灣族 性侵 最高法院

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