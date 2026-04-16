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認了8次竊盜...否認熊抱亂摸女生 分判2年徒刑和拘役90日

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

鍾姓男子去年4月到員林<a href='/search/tagging/2/火車站' rel='火車站' data-rel='/2/140479' class='tag'><strong>火車站</strong></a>機車停車場，見1名女子落單並戴上安全帽，突然從後面熊抱走向<a href='/search/tagging/2/車道' rel='車道' data-rel='/2/148770' class='tag'><strong>車道</strong></a>，幸女子掙脫。性騷擾示意圖／Ingimage
鍾姓男子去年4月到員林火車站機車停車場，見1名女子落單並戴上安全帽，突然從後面熊抱走向車道，幸女子掙脫。性騷擾示意圖／Ingimage

鍾姓男子去年4月到員林火車站機車停車場，見1名女子落單並戴上安全帽，突然從後面熊抱走向車道，幸女子掙脫；鍾男6月至7月接連在北斗鎮、員林市行竊八次。彰化地方法院審結，鍾男坦承偷竊，否認猥褻女子，依犯強制猥褻罪、竊盜等罪各判處應執行有期徒刑2年、拘役90日。可上訴。

判決書指出，鍾男去年4月在員林火車站機車停車場，見1女子落單，假裝從女子面前走過，忽轉身走回女子背後，停下步改走向女子數公尺外，轉身從口袋拿出手機假裝講電話，再把手機放回口袋，一邊環顧四周，一邊注意女子動作，待女子戴好安全帽，突然上前熊抱，強行走向機車停車格外的車道。

女子驚嚇掙扎、兩腿不斷踢，鍾男強脫女子安全帽丟在一旁地上，以左手試圖摀住女子的嘴，右手胡亂摸女子身體，女子用力掙扎，數秒後鍾男罷手跑離現場，過程被機車停車場監視錄影器錄下。

6月至7月鍾男到北斗國中、員林市立圖書館第二分館、員林市某超商和餐廳、人文茶館、鍋燒專賣店、民宅等處，偷竊足球衣褲、雨傘、糖果、抱走收銀機和打開收銀抽屜，合計偷竊現金6萬4745元。鍾男落網後，坦承偷竊，否認猥褻女子，辯稱「看錯人」。

彰化地院審酌，鍾男對熊抱亂摸女子，不僅嚴重侵害女子的性自主決定權，更對她的身心健康及人格發展造成不良影響，所為實屬不該，另考量鍾男任意竊取財物，其中1件犯行未遂但已著手行竊，危害社會治安，是以鍾男所為均有可議，兼衡他固坦承犯行但迄今未賠償損失的犯後態度，及竊盜、強盜等累犯前科，依犯強制猥褻罪、竊盜罪、毀越門扇竊盜罪、攜帶兇器逾越窗戶竊盜罪，分別量處主文所示之刑。

車道 火車站 偷竊

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