聽新聞
0:00 / 0:00
媽媽同居男友伸狼爪 少女3年內連遭蹂躪...噁男判16個月
桃園有名男子與帶著未成年女兒的女友一起同居，沒想到竟趁少女懵懂無知，先後於2021、2023年潛入少女房內猥褻性侵得逞，桃園地院審結，認為男子背棄長輩照護職責，依對未滿14歲女子猥褻行為罪，又犯與未滿16歲女子性交罪判應執行1年4月徒刑。
判決指出，成年男子是被害少女母親的同居人，三人同住在桃園市平鎮區，具有家庭成員關係。男子明知少女尚未成年，竟利用孩子性自主決定權未臻成熟之際，分別於2021年11月及2023年2月間，趁四下無人潛入少女房間。
犯罪事實指出，男子2021年首次犯案時，對當時剛就讀國中的女孩伸出鹹豬手，撫摸胸部與身體進行猥褻，沒想到由於女孩不知如何拒絕，也不知如何啟口，竟讓男子於2023年二次對少女動手時，大膽性侵得逞，造成少女身心嚴重傷害。
檢警偵查，男子於偵訊時坦承不諱，相關證詞與被害少女及同居女友所述情節吻合，也根據雲林地院核發民事暫時保護令、民事陳述意見狀，以及中國醫藥大學北港附設醫院的驗傷診斷書等證據，顯示男子罪嫌堪以認定。
由於男子均坦承不諱，所犯為刑法第227條第2項之對未滿14歲女子猥褻罪，以及同條第3項之與14歲以上未滿16歲女子性交罪，桃園地院合議庭裁定，由受命法官獨任進行簡式審判程序。
法官審酌，男子與被害少女同居，理應負起保護與照護責任，卻將被害人當作發洩性慾的工具，無視少女的人格發展，行為實在不可取，考量男子始終坦承犯行，曾試圖與被害人達成和解，參考被告男子品行、家庭經濟狀況等情狀，量處適當之刑，全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。