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媽媽同居男友伸狼爪 少女3年內連遭蹂躪...噁男判16個月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有名男子與帶著未成年女兒的女友一起同居，沒想到竟趁少女懵懂無知，先後於2021、2023年潛入少女房內猥褻性侵得逞，桃園地院審結，認為男子背棄長輩照護職責，依對未滿14歲女子猥褻行為罪，又犯與未滿16歲女子性交罪判應執行1年4月徒刑。

判決指出，成年男子是被害少女母親的同居人，三人同住在桃園市平鎮區，具有家庭成員關係。男子明知少女尚未成年，竟利用孩子性自主決定權未臻成熟之際，分別於2021年11月及2023年2月間，趁四下無人潛入少女房間。

犯罪事實指出，男子2021年首次犯案時，對當時剛就讀國中的女孩伸出鹹豬手，撫摸胸部與身體進行猥褻，沒想到由於女孩不知如何拒絕，也不知如何啟口，竟讓男子於2023年二次對少女動手時，大膽性侵得逞，造成少女身心嚴重傷害。

檢警偵查，男子於偵訊時坦承不諱，相關證詞與被害少女及同居女友所述情節吻合，也根據雲林地院核發民事暫時保護令、民事陳述意見狀，以及中國醫藥大學北港附設醫院的驗傷診斷書等證據，顯示男子罪嫌堪以認定。

由於男子均坦承不諱，所犯為刑法第227條第2項之對未滿14歲女子猥褻罪，以及同條第3項之與14歲以上未滿16歲女子性交罪，桃園地院合議庭裁定，由受命法官獨任進行簡式審判程序。

法官審酌，男子與被害少女同居，理應負起保護與照護責任，卻將被害人當作發洩性慾的工具，無視少女的人格發展，行為實在不可取，考量男子始終坦承犯行，曾試圖與被害人達成和解，參考被告男子品行、家庭經濟狀況等情狀，量處適當之刑，全案仍可上訴。

濤園男子與帶著未成年女兒的女友一起同居，卻先後對未成年少女伸狼爪，桃園地院審結，認為男子背棄長輩照護職責，依對未滿14歲女子猥褻行為罪，又犯與未滿16歲女子性交罪判應執行1年4月徒刑。示意圖／AI生成
濤園男子與帶著未成年女兒的女友一起同居，卻先後對未成年少女伸狼爪，桃園地院審結，認為男子背棄長輩照護職責，依對未滿14歲女子猥褻行為罪，又犯與未滿16歲女子性交罪判應執行1年4月徒刑。示意圖／AI生成

桃園 桃園地院 性侵

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