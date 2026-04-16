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全國青年盃游賽驚傳遭偷拍...台中男提前躲女廁 竊錄2少女春光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中巫姓男子趁去年6月舉行全國青年盃游泳錦標賽，竟事先躲到北區運動中心內的女廁，伺機見2名少女如廁時拿手機伸進下方隔板偷拍，但當場被發現報警；法院認為，巫明知當天有比賽提前躲在女廁偷拍，行為可議，考量他賠償獲原諒，依拍攝少年性影像罪判他1年5月，緩刑3年，可上訴。

檢警調查，巫男2025年6月6日在北區運動中心舉辦全國青年盃游泳錦標賽，先是躲到地下1樓的女廁所，趁前後2名少女如廁時，拿手機從隔間伸入下方縫隙偷拍，所幸當場被其中1人發現並報警，巫見形跡敗露當場刪掉影像，警方調查將其手機扣案移送。

台中地院審理時，巫男坦承不諱，與2名被害少女證詞相符，並有周邊監視器、扣案手機等證物，認定其犯行明確。

中院查，巫明知當天運動中心舉辦全國青年游泳錦標賽，卻先藏匿在女廁，伺機攝錄少女如廁畫面，造成對方身心重大影響，顯無可同情，不予減刑。

中院審酌，巫為滿足私慾偷拍未滿18歲女子，考量他犯後坦承，已經和2名少女調解、賠償完畢，獲得對方原諒，衡量一切情狀後，依2個拍攝少年性影像罪各判他1年2月、1年2月，2罪應執行1年5月，緩刑3年，應參加法治教育3場。

巫男趁去年6月舉行全國青年盃游泳錦標賽，事先躲到北區運動中心內的女廁伺機對如廁少女偷拍。示意圖／ingimage
巫男趁去年6月舉行全國青年盃游泳錦標賽，事先躲到北區運動中心內的女廁伺機對如廁少女偷拍。示意圖／ingimage

運動 偷拍 青年

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