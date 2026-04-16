男網友引誘少女裸體視訊...還約出猥褻 道歉認錯和解緩刑4年

基隆市一名男網友在網路結識一名未滿14歲少女，以通訊軟體LINE與她網路視訊時，他先自己脫去衣物，再引誘少女也脫去衣物裸體視訊，後來約見面時還涉嫌猥褻。法官依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例判他應執行有期徒刑2年。考量認錯道歉且已和少女家人和解，緩刑4年，並應接受法治教育課程2場次。

基隆地院判決書指出，該男子113年以通訊軟體LINE與一名網路結識少女網路視訊，他先自行全數褪去衣物，再引誘少女也將衣物褪去後，兩人進行裸體視訊。

判決指出，後來兩人透過某遊戲軟體聊天時，相約到某超商見面後，再去一處公園聊天，男子見四下無人涉嫌強制猥褻。少女家人後來得知提告。

法官審理指出，男子枉顧少女意願強制猥褻行為，侵害少女之性自主權，實屬不該，應予以嚴懲，但考量案發時年紀，準備程序時起身向少女鞠躬道歉，坦承犯行認錯，也與被害人法定代理人調解成立，並全部履行調解條件完畢。少女也表示，有聽到男子的道歉，願意原諒被告給他一個自新機會。

法官說，審酌男子經此教訓後應知所警惕，因此對宣告之刑以暫不執行為適當，依刑法規定宣告緩刑4年，以啟自新。

法官指出，兒童及少年性剝削防制條例，招募、引誘、容留、媒介、協助或以他法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；對於未滿14歲之男女為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。