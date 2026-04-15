至少3女受害…台鐵「北車員工廁所」驚見針孔攝影機 惡狼竟是自己人

台鐵員工30歲翁姓男子疑為滿足私欲，在台鐵台北車站員工廁所內放置針孔攝影機，涉嫌偷拍，被害者發現異狀立刻報警。翁男疑見東窗事發，急著找尋針孔攝影機下落，正巧鐵路警察到場抓人，發現他神情緊張，詢問後他坦承犯案，警詢後依妨害性隱私現行犯逮捕送辦。檢方複訊後10萬元交保。

鐵路警方上月31日下午2點多獲報，台北車站員工專用廁所疑似有偷拍裝置，詢問了解，一名台鐵女員工在員工專用廁所上廁所，發現洗手台上有一個電動刮鬍刀模樣怪異，且納悶「為何會有此物？」，立刻把電動刮鬍刀拿給站長，經站長確認裡面藏有偷拍裝置，再至鐵警台北分駐所報案。

警方當下尋著台鐵人員至員工專用廁所查看，沒想到正好發現同是台鐵員工的翁男舉止怪異，疑似在找物品，員警懷疑他就是涉嫌人，詢問清查後確認就是他，他也坦承犯行，警詢後被依妨害性隱私現行犯逮捕，移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後10萬元交保。

據了解，翁男供稱，已把該針孔裝置放在廁所約一個禮拜，警方清查，初步確認至少有3個不同台鐵女員工受害。