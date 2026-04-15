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不臭嗎？台玻大樓驚傳偷拍 22歲男休假忍不住慾望「埋伏拍人上大號」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

22歲王姓男子上周闖入台玻大樓7樓的空辦公室廁所，持手機在男廁拍攝他人「上大號」，被害人驚見手機鏡頭嚇得大聲呼叫後報警，轄區松山警方獲報趕抵，立刻逮捕現行犯王男，警詢後依妨害秘密罪嫌送辦。

松山警方8日下午2點多獲報，有人在台玻大樓偷拍，趕抵發現王男已經被被害者制服，由於罪證確鑿，王男坦承偷拍；警方查扣王男犯案用手機，發現他趁被制服時都把照片刪除，事後將還原資料釐清，是否有其他被害者。

初步了解，王男平時就在附近大樓上班，當天他休假，疑因按耐不住慾望，跑到台玻大樓空樓層7樓的廁所等待，見到有人進入，再跑到隔壁間廁所從天花板隔間「上往下」偷拍。

據了解，王男過去就有妨害秘密相關前科，民眾黨的中央黨部正好位在台玻大樓3樓，不過警方調閱監視器畫面確認，王男並沒有在3樓犯案。

台玻大樓外觀。聯合報系資料照
台玻大樓外觀。聯合報系資料照

偷拍 廁所 台玻

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