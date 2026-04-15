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女助理當小三！電子公司老董遭控搭車「手放胸部」 元配氣炸提告求償

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名電子公司董座被元配指控與女助理搞婚外情，兩人互相勾手、拍臀部等，女助理騎機車載董座時，他還將手放在女方腰間和胸部，元配提告向女助理請求賠償50萬元，一審判賠5萬元；案件上訴，台北地方法院合議庭駁回上訴，全案確定。

元配主張，她婚後在家扶養子女，作為丈夫的後盾，未料丈夫和女助理時常利用上、下班前後時間獨處幽會，丈夫手機中更發現女助理的照片；丈夫和女助理前年行走於街頭，時而伸手搭載女方肩膀、碰觸腰間，女助理也會勾住丈夫手臂、拍打臀部等。

元配指出，女助理騎車搭載丈夫時，丈夫將手放在女方腰間及胸部，購買飲料時丈夫不避諱在大庭廣眾下碰觸女助理臀部，以身軀、下體緊貼對方的背、臀，提告要求女助理賠償50萬元精神慰撫金。

女助理反駁，她的工作需要協助老闆處理公司大小事務，陪同老闆也僅限於上班、加班時間，或是有第三人在場，平時與老闆除了公事外，甚少談及一般私事，至多僅禮貌上關心，沒有任何逾越分際的行為。

女助理認為元配提出的只是「一瞬間」或是借位的照片，是徵信社慣用手法，實際上並沒有碰觸，且元配提出的畫面也沒有十指緊扣、擁抱、摟腰、親吻，甚至倚頭也沒有，更沒有進出飯店、摩鐵，也無談情說愛對話，無法證明兩人有不正常往來。

一審認為從相關畫面無法認定董座有將手放在女方胸部，但堪認女助理有和董座牽手、碰觸腰臀等親密行為，審酌後判女助理應賠償5萬元。元配和女助理皆不服判決，提起上訴。

元配認為一審判決5萬元，金額過低；女助理則強調她和老闆沒有任何私下往來，有一同行走在路上或共乘機車，也是因董座服用藥物、行走不穩，她才出手幫忙。台北地院合議庭二審認為一審判決沒有違誤，駁回上訴而確定。

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

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