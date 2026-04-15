高雄狼繼父把女兒當性奴3年內性侵41次 橋院重判13年半

高雄市一名男子與妻子結婚後，竟將歪腦筋動到同住的未成年繼女身上，長達3年多期間，趁機對繼女強制猥褻及性交高達42次，甚至以每月一次的頻率伸出狼爪，繼女最終不堪折磨報警揭發惡行，橋頭地方法院審理後，依對未滿14歲女子強制性交等42罪，合併重判男子有期徒刑13年6月。

判決書指出，狼繼父2014年期間與未成年繼女的母親結婚，一家人同住於高雄市，沒想到等繼女升上國中後，2021年6月，男子見當時未滿14歲的繼女躺在床上滑手機，竟違反其意願，將手伸入繼女衣服內撫摸胸部得逞，犯下第一次的強制猥褻。

食髓知味後，狼繼父的行徑更加惡劣，自2021年7月中旬起至2024年11月中旬、長達3年多期間內，狼繼父無視繼女意願，以大約每月1次的頻率，對繼女強制性交得逞。

檢警調查，犯案期間，受害少女總計被迫發生41次強制性交行為，直到2024年11月26日，再也無法隱忍繼父的長期獸行，鼓起勇氣向警方報案，才讓這起性侵曝光。

橋頭地院審理時，狼繼父對檢方起訴的42項犯罪事實坦承不諱。法官認為，被告身為繼女母親的配偶，雙方具有家庭暴力防治法所定的家庭成員關係，本應愛護晚輩，卻利用同住的優勢與信任犯案，嚴重戕害被害人的身心健康及性自主權。

法官審酌，男子犯案時間長達3年以上，危害顯屬重大，且過去曾有詐欺前科素行，雖其於審理期間終能坦承犯行、表達悔悟，但迄今仍未與被害人達成和解，亦未賠償，因此依對未滿14歲女子強制猥褻1罪、對未滿14歲女子強制性交24罪以及成年人故意對少年犯強制性交17罪，共計42罪，定應執行有期徒刑13年6月。全案仍可上訴。