台中前處長性騷案、棒球教練性侵學童 時力要求2局長下台

時代力量、小民參政歐巴桑聯盟今在台中市政府廣場陳情，指教育局長蔣偉民與交通局長葉昭甫近三年遭監察院糾正、彈劾，包括對前公捷處長性騷擾案督導不周，以及國小棒球教練涉性侵學童未落實教練資格查核，但兩人至今未負責，要求教育局長蔣偉民、葉昭甫應下台。台中市府表示，依法究責，也持續強化通報機制。

時代力量主席王婉諭今天偕同時力台中市議員參選人鄒明諺、小民參政歐巴桑聯盟台中市議員參選人蔡佩珊，到台中市政府廣場開記者會，揭露盧秀燕任內屢次發生重大校園與公部門性平事件，要求教育局長蔣偉民與交通局長葉昭甫下台負責，並要求市府提出性平機制的完整改革方案。

王婉諭指出，蔣偉民任內歷經兩度遭監察院糾正、棒球隊教練性侵案更未落實教練資格查核，「自請處分」只是作秀；葉昭甫縱容部屬公捷處前處長張應當對女性同仁性騷擾長達兩年，遭彈劾後仍安坐局長位。

王婉諭痛批，台中的性平把關機制在盧秀燕市長任內已完全失靈，根本原因在於高層從未有人為違法失職負起責任，要求相關失職的人員要承擔責任，應該要辭職下台。

台中市政府指出，對於任何形式的性騷擾及校園性平事件，市府秉持「零容忍」原則，以維護受害者權益為首要任務，凡涉及違法或失職，均依程序嚴格調查、依法究責，絕不寬貸。市府也持續精進申訴通報流程效率，強化校園與公部門的性平教育，從制度面提升預防與處理能力。