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假按摩伸狼爪！宜蘭國手級足球教練猥褻4名女球員 認罪判1年8月

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭某所學校足球隊驚傳校園性醜聞，一名曾具備國手資歷、在基層足球界頗具盛名的40多歲吳姓專任教練，遭控利用訓練之便，對隊內4名未成年女球員進行「假按摩」。全案經宜蘭地院審理，吳男於庭上坦承犯行並與被害人達成和解，法院最終依利用權勢猥褻等罪，判處有期徒刑1年8月，緩刑3年。

據了解，吳姓教練球員時期戰績輝煌，曾多次代表國家參加國際賽事，轉任教練後在基層培養不少新秀，3年前獲聘至宜蘭某校擔任專任教練，帶領球隊在全國賽事中屢獲佳績，然而檢警調查發現，吳男竟利用其權威地位，於2023年10月至2025年4月期間，在學校體育館內對受其監督的球員伸出狼爪。

判決指出，吳男趁球員訓練後身體痠痛之際，宣稱協助舒緩肌肉，卻藉機碰觸4名少女的胸部、下體等私密部位。受害球員年齡介於14歲至18歲，受害人數竟佔當時隊上成員約半數，其中一名球員遭猥褻次數更高達10次。全案直到受害球員向校方及警方報案，「狼教練」惡行才東窗事發。

法官審理時，吳男一改偵查期間否認的態度，於庭上坦承罪行，並於今年3月達成調解，同意賠償4名受害者每人12萬元，考量吳男已認罪且被害人願意原諒並同意給予緩刑，法院採認罪協商判決，認定吳男犯下6項罪名，合併執行有期徒刑1年8月，可易科罰金，緩刑3年，期間須付保護管束並履行賠償義務。

針對此一醜聞，校方回應，去年初獲知此事後，第一時間已將吳教練停聘並啟動心理輔導機制，學校已召開會議決議對其作出正式解聘處分，並報請教育部國教署及運動部審核。校方強調，目前球隊訓練已由其他教師接手，未來將加強校園性平宣導，全力維護球員權益與身心安全。

足球 教練 猥褻

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