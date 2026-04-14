男大生誘11歲女童拍裸照 賠36萬還被判刑3年6月

18歲男大生透過臉書認識一名11歲國小女童，竟要女童拍裸照給他看，9個月後又到女童家中和她親熱撫胸，直到女童的母親發現異狀，氣得報警，事後男大生和解需賠36萬元，彰化地方法院仍依誘使兒童自行拍攝性影像罪、猥褻罪，將男大生重刑3年6月。

判決書指出，半工半讀就讀大學進修部的18歲男大生2023年4月間透過臉書認識當年還未滿12歲的國小女童，二人認識才3天，男大生就想邀女童「愛愛」，被女童拒絕後，男大生不死心，再傳訊說「懲罰你，裸照一張」、「我最愛你了」、「要露臉臉」。

男大生先傳自己的下半身裸照給女童，引誘女童也拍攝裸露胸部及私密處回傳給他看，隔年2024年2月間，男大生到女童家中和她親熱，以手撫胸猥褻女童。事後女童母親發現女兒手機內兩人對話，氣得報警。

事情曝光後，雙方達成和解，男大生需賠償36萬元，雖女童也為男大生說話，說自己是自願的，但法官認為，女童為未滿12歲之人，對於男女感情及性事仍懵懂無知，雙方經由網路認識不到3日，被告就引誘女童拍攝性影像供其觀看，更於9個月到女童家中對其為猥褻行為，影響女童身心健康發展。

法官認為，男大生雖坦承犯行，但也唆使女童刪除相關對話訊息，及陳述對他有利證詞，雖達成和解，但在判決前都還未給付第一期1萬元賠償款給女方，難認被告確有悔意，不過男大生並沒有前科，法官仍將他重刑3年6月。