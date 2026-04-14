性侵未滿14歲少女獲輕判 法官：他與她有特殊「D／S 」關係

蘇姓男子在IG結識未滿14歲的少女，邀約對方前往台北捷運無障礙廁所內口交，被訴對於未滿14歲之女子為性交罪；台北地院審理發現，蘇與少女存在特殊的「支配與臣服」關係，蘇犯罪未使用暴力，減刑輕判蘇有期徒刑2年，緩刑3年。可上訴。

法官給蘇的緩刑條件，為不得再以任何方式包含不限於透過網際網路、通訊軟體、電話等一切方式與被害人及她的父母聯繫。

法官認定，蘇與被害人的關係存有特殊的「D/S 關係」（Dominance & Submission），依維基百科解釋，所謂「D/S 關係」指的是涉及性的事情或生活情況中，一個人臣服於另一個人的風俗、禮儀、行為。

維基百科說，在支配與臣服中，身體接觸並不是必須的，在支配與臣服中，雙方都享受支配或被支配，處於優勢的一方成為支配方，處於從屬地位的一方被稱為臣服方。

檢方指控，蘇2025年5月上旬於社群軟體Instagram認識被害人，5月18日邀約對方前往台北捷運大安森林公園站的無障礙廁所內，蘇將下體插入少女的口腔內，被害少女，被害少女後來提告，蘇被起訴。

法院審理，蘇坦承不諱，法官依被害人陳述、被害人母親陳述、被害人提供的蘇的照片、繪製現場圖及IG對話紀錄，認定蘇犯罪。

法官認為，蘇過往無任何犯罪紀錄，蘇未考量少女身心發展而犯案固有不當，不過，審酌蘇與少女間對話內容顯示，二人間存有特殊「D/S 關係」，蘇犯案未使用任何強暴、脅迫或詐欺等方法，且少女為蘇口交的時間，僅有數秒，蘇也已與被害人家屬和解。

法官認為，就蘇姓男子客觀犯行與主觀惡性考量後，如科以法定最低度有期徒刑3年，猶有過苛，有情輕法重之失衡而可資憫恕，決定依刑法規定減輕其刑。

判決說，蘇明知少女心智發育尚未成熟，竟為滿足私慾犯案，考量他無犯罪紀錄，偵查即已坦承犯行，審理時與被害方達成和解，支付全數賠償金，也對少女提出書面道歉聲明，依法判決。