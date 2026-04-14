快訊

食品加當歸、黃耆等73項藥材 衛福部修法超量視為藥品

LINE Pay刷起來！全台51處商圈、夜市消費享最高10%折扣 規則一次看

非典工作愈來愈受青睞？逾九成不想轉正職 專家揭2原因

聽新聞
0:00 / 0:00

性侵未滿14歲少女獲輕判 法官：他與她有特殊「D／S 」關係

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

蘇姓男子在IG結識未滿14歲的少女，邀約對方前往台北捷運無障礙廁所內口交，被訴對於未滿14歲之女子為性交罪；台北地院審理發現，蘇與少女存在特殊的「支配與臣服」關係，蘇犯罪未使用暴力，減刑輕判蘇有期徒刑2年，緩刑3年。可上訴。

法官給蘇的緩刑條件，為不得再以任何方式包含不限於透過網際網路、通訊軟體、電話等一切方式與被害人及她的父母聯繫。

法官認定，蘇與被害人的關係存有特殊的「D/S 關係」（Dominance & Submission），依維基百科解釋，所謂「D/S 關係」指的是涉及性的事情或生活情況中，一個人臣服於另一個人的風俗、禮儀、行為。

維基百科說，在支配與臣服中，身體接觸並不是必須的，在支配與臣服中，雙方都享受支配或被支配，處於優勢的一方成為支配方，處於從屬地位的一方被稱為臣服方。

檢方指控，蘇2025年5月上旬於社群軟體Instagram認識被害人，5月18日邀約對方前往台北捷運大安森林公園站的無障礙廁所內，蘇將下體插入少女的口腔內，被害少女，被害少女後來提告，蘇被起訴。

法院審理，蘇坦承不諱，法官依被害人陳述、被害人母親陳述、被害人提供的蘇的照片、繪製現場圖及IG對話紀錄，認定蘇犯罪。

法官認為，蘇過往無任何犯罪紀錄，蘇未考量少女身心發展而犯案固有不當，不過，審酌蘇與少女間對話內容顯示，二人間存有特殊「D/S 關係」，蘇犯案未使用任何強暴、脅迫或詐欺等方法，且少女為蘇口交的時間，僅有數秒，蘇也已與被害人家屬和解。

法官認為，就蘇姓男子客觀犯行與主觀惡性考量後，如科以法定最低度有期徒刑3年，猶有過苛，有情輕法重之失衡而可資憫恕，決定依刑法規定減輕其刑。

判決說，蘇明知少女心智發育尚未成熟，竟為滿足私慾犯案，考量他無犯罪紀錄，偵查即已坦承犯行，審理時與被害方達成和解，支付全數賠償金，也對少女提出書面道歉聲明，依法判決。

台北捷運大安森林公園站。圖／台北市捷運局南工處提供
台北捷運大安森林公園站。圖／台北市捷運局南工處提供

台北捷運 IG

延伸閱讀

狼父以「通宿便」當理由...按摩棒酒瓶性侵國小女兒 判8年2月定讞

南投露營區少東涉性侵少女爆案外案 警竟洩密遭起訴

獨／軍人性侵高中同學 扯「她笑說NO像調戲」法官：不容自我解讀

台南少輔會前執秘性騷女輔導員調回市警局 否認犯行判拘役50日

相關新聞

北捷中山站外攝狼現蹤！拍女下身被抓包 遁小巷逃跑狼狽噴裝

台北市中山線形公園昨午有女子遭不明男子偷拍下半身，女子發現後出言喝斥，男子旋即逃離現場，警方獲報後循線調閱監視器畫面追查，已鎖定男子衣著特徵及行蹤，積極偵辦中。

性侵未滿14歲少女獲輕判 法官：他與她有特殊「D／S 」關係

蘇姓男子在IG結識未滿14歲的少女，邀約對方前往台北捷運無障礙廁所內口交，被訴對於未滿14歲之女子為性交罪；台北地院審理發現，蘇與少女存在特殊的「支配與臣服」關係，蘇犯罪未使用暴力，減刑輕判蘇有期徒刑2年，緩刑3年。可上訴。

狼父以「通宿便」當理由...按摩棒酒瓶性侵國小女兒 判8年2月定讞

新北市一名父親在女兒9歲至11歲期間，以通宿便為由，拿按摩棒和酒瓶插入肛門7次，被依強制性交罪嫌起訴，最高法院依對未滿14歲女子強制性交罪判刑8年2月定讞。

老公出軌被抓包 久未聯絡高中同學拍照成證據 小三得賠原配6萬定讞

10多年未聯絡的高中同學吳女意外撞見同學柯女的老公在餐廳吃飯時與小三親密行為並拍下照片，柯女在兩年後輾轉得知老公出軌，柯女憤而對小三提告損害賠償30萬元，屏東地院審理後，判小三賠原配柯女6萬元，小三不服上訴遭法院駁回，全案定讞。

晾在陽台的內褲「自動」移位 車床工偷竊又掛回遭判刑7月

彰化縣朱姓男子騎機車路過一處民宅，竟攀爬進入徒手竊取晾曬在陽台衣架上的一件女性內褲，9分鐘後騎車回原地，又爬圍牆入內把內褲掛回衣架後離去。彰化地方法院審結，依侵入住宅竊盜罪，累犯，判處有期徒刑7月。可上訴。

南投露營區少東涉性侵少女爆案外案 警竟洩密遭起訴

南投縣仁愛鄉一處露營區業者之子許姓男子遭控涉嫌性侵未成年女遊客，被害人家屬提告卻爆案外案。當地包姓偵查佐在調查中，涉嫌洩露筆錄等給許男及自稱律師的謝姓男子，近日分別依洩密、詐欺及違反律師法等罪嫌起訴包姓員警及謝男。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。