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狼父以「通宿便」當理由...按摩棒酒瓶性侵國小女兒 判8年2月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市一名父親在女兒9歲至11歲期間，以通宿便為由，拿按摩棒和酒瓶插入肛門7次，被依強制性交罪嫌起訴，最高法院依對未滿14歲女子強制性交罪判刑8年2月定讞。

父親平時和女兒同住在新北市林口區住處，他2022年至2024年期間，不顧女兒哭泣、掙扎、反抗，以通宿便為由拿按摩棒、酒瓶性侵，又以生殖器摩擦女兒下體等，被控強制性侵7次。

父親否認犯行，供稱他完全沒有性侵女兒，且他說要幫忙通宿便，請女兒到房間脫好褲子等他，女兒也有看到按摩棒和酒瓶，但女兒沒有講話。

法院認為，女兒有向父親反應「爸爸痛痛，好了」等語，且母親也作證指出，女兒告訴她時，還請她不要生氣，擔心她去找爸爸吵架，「我怕你們離婚」等語。法院根據卷證資料、女兒及相關證人說法，認定父親犯行明確，一審判刑8年2月。

父親提上訴主張，刑法的功能固然讓做錯事的人受到懲罰，但是他入監服刑之後，家庭會產生一定的破裂，而且女童在成長關鍵的階段，一個家庭少了爸爸、少了經濟上的援助，一定會有相當大的影響，他也確實展現了悔悟的態度，請給予從輕量刑的機會。

二審審酌父親應善加保護女兒，卻罔顧人倫，為滿足一己私慾而對女兒強制性交，對女童人格身心發展、健全成長影響甚鉅，造成女童終生身心受創，惡性非輕，犯罪情節嚴重，仍維持一審判決。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／Ingimage
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性侵 最高法院 按摩

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