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晾在陽台的內褲「自動」移位 車床工偷竊又掛回遭判刑7月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣朱姓男子騎機車路過一處民宅，竟攀爬進入徒手竊取晾曬在陽台衣架上的一件女性內褲，9分鐘後騎車回原地，又爬圍牆入內把內褲掛回衣架後離去。彰化地方法院審結，依侵入住宅竊盜罪，累犯，判處有期徒刑7月。可上訴。

判決書指出，朱男先前曾犯兩次與這次罪質相當的竊盜罪，去年5月間騎車經過彰化市某民宅，見一樓陽後陽台晾衣物，竟攀爬進入並徒手竊取晾曬在衣架上的1件內褲，得手後騎機離開，9分鐘後騎機車回到原地，再度攀爬進入把內褲掛回衣架後離去，物主發現內褲晾位置有異，調閱監視器畫面後報警。

彰化地院認為，未經物主同意，擅自竹取走晾掛在陽台衣架的內褲，內褲為個人私密的物品，尤以告訴人為女性，被告為男性，男性竊取女性內褲的舉動，已排斥女物主支配狀態，並置於男賊自己實力支配下而以所有權人自居加以使用 、處分，且取走內褲時，竊盜犯罪即已成立，不因事後歸還而受影響。

彰化地院審酌，朱男無故侵入他人住宅陽台，徒手竊取1件內褲，使身為女性的告訴人心理產生不安，行為實屬不該，更應予責難，並考量　在院審時坦承犯行，然未能取得女物主諒解的犯後態度，兼衡犯罪動機、遭竊財物價值等，及自述智識程度、在工廠操作車床、經濟收入、家庭生活等一切情狀，量處如主文所示之刑以資儆懲。

彰化縣朱姓男子攀爬民宅進入竊取晾曬在衣架上的1件內，9分鐘後再度攀爬進入掛回，被彰化地方法院判處有期徒刑刑 7月。 示意圖／ingimage
彰化縣朱姓男子攀爬民宅進入竊取晾曬在衣架上的1件內，9分鐘後再度攀爬進入掛回，被彰化地方法院判處有期徒刑刑 7月。 示意圖／ingimage

彰化縣朱姓男子攀爬民宅進入竊取晾曬在衣架上的1件內，9分鐘後再度攀爬進入掛回，被彰化地方法院判處有期徒刑刑 7月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣朱姓男子攀爬民宅進入竊取晾曬在衣架上的1件內，9分鐘後再度攀爬進入掛回，被彰化地方法院判處有期徒刑刑 7月。記者簡慧珍／攝影

彰化縣 內褲 竊盜

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