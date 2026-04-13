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南投露營區少東涉性侵少女爆案外案 警竟洩密遭起訴

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉一處露營區業者之子許姓男子遭控涉嫌性侵未成年女遊客，被害人家屬提告卻爆案外案。當地包姓偵查佐在調查中，涉嫌洩露筆錄等給許男及自稱律師的謝姓男子，近日分別依洩密、詐欺及違反律師法等罪嫌起訴包姓員警及謝男。

此案件發生在去年8月，被害人家屬指控帶年僅15歲的女兒前往該露營區旅遊，女兒疑遭許男侵害，隔天為此赴住家附近報案，且氣憤過程貼上臉書社群，批評業者企圖將大事化小，網路熱議炎上，南投檢警也在接獲轉報後依規定展開調查。

由於網路引發輿論，許姓露營區業者發聲明想幫兒子澄清未有實施強制性交，聲明提及「其子原在烤肉區旁邊幫忙時，女方母親主動表示少女想認識他，此說法也刊載在警訊筆錄中」、「男女方接下來就如情侶般牽手閒逛，互動融洽，也被其子友人目睹」等語，意外成了偵查佐洩密鐵證。

經查，承辦該案件的包姓偵查佐明知謝男並非律師，卻在許男製作筆錄前離開偵詢室，並用手輕拍桌面，暗示許男及謝男可翻閱桌面上的偵查卷宗及少女筆錄等文件，後續謝男以手機翻拍竊錄少女警詢內容等非公開言論，衍生洩密案外案。

南投地檢署近日偵結認定，許男涉犯對14歲以上、未滿16歲女子性交罪嫌將他起訴，另家屬提告強制猥褻罪嫌因罪證不足不起訴，家屬擬提再議；包姓員警則依洩漏國防以外應秘密文書罪，謝男依詐欺、妨害秘密罪、律師法，雙雙被起訴。

仁愛警分局今表示，該分局去年偵辦該案過程中，察覺包姓偵查佐有異，疑不當洩漏偵訊案情予無關人員，涉嫌違失，本於不包庇、不掩飾原則立刻配合警察局督察科自檢查處後函送法辦，並追究相關行政疏失及各級幹部考核監督不周責任。

南投仁愛一處露營區業者之子遭控涉嫌性侵未成年女遊客，被害人家屬提告，卻爆出警方洩密案外案。示意圖／聯合報資料照片
南投仁愛一處露營區業者之子遭控涉嫌性侵未成年女遊客，被害人家屬提告，卻爆出警方洩密案外案。示意圖／聯合報資料照片

律師 被害人 性侵

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