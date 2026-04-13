人夫與國中學妹有染、外流小三私照 正宮獲賠70萬

台中市一名人夫已婚，在2024年至2025年與國中學妹有染，雙方發生多次性行為，人夫為破獲小三與其他友人往來，還將小三傳給他的私密照，外流給友人分享，人夫正宮發現後，向丈夫、小三求償120萬元，台中地院審理時，人夫坦認與學妹發生性關係，「次數數不清」，判二人得賠70萬元，仍可上訴。

判決指出，一名人夫在2018年結婚，人夫從2024年2月起至2025年2月間，與國中學妹發展出不倫戀，多次發生合意性交 ，學妹在交往期間，多次主動拍攝自己上半身裸露、在浴缸內的私密照片，自願傳送給人夫觀覽。

不過人夫為破壞小三與其他友人往來，私自將裸照散布給朋友觀賞，學妹因此提起妨害秘密的告訴，也讓人夫正宮得知此事，正宮因此向丈夫與小三求償100萬元的損害賠償，另外也因丈夫散布小三裸照行為，向丈夫求償20萬元。

台中地院審理時，小三否認知情人夫已婚，辯稱人夫曾向她表示「已經走了兩三年（指離婚）」，讓她誤以為對方已恢復單身 。

但法官檢視雙方對話紀錄，發現學妹不僅知道正宮本名，還曾在對話中直接詢問「那老婆呢？老婆冷嗎？」等語，加上人夫也證稱，雙方交往發生性行為時，學妹知道他已婚身分，人夫也對妻子求償的金額沒有意見。

法官審酌雙方身分、地位、經濟狀況及侵害程度後，認定人夫與學妹的行為已逾越一般社交分際，嚴重破壞婚姻幸福，判學妹與人夫需連帶賠償正宮50萬元，另外人夫需為其散布小三裸照行為，再賠正宮20萬元，仍可上訴。