快訊

民眾黨開鍘李貞秀 中選會：依法函請立法院註銷立委名籍

伊朗戰爭讓油價飆漲 美財長點名這兩個地區首當其衝

李貞秀要求辭任立委獲取金額補償 民眾黨：違反公職倫理

聽新聞
0:00 / 0:00

人夫與國中學妹有染、外流小三私照 正宮獲賠70萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名人夫已婚，在2024年至2025年與國中學妹有染，雙方發生多次性行為，人夫為破獲小三與其他友人往來，還將小三傳給他的私密照，外流給友人分享，人夫正宮發現後，向丈夫、小三求償120萬元，台中地院審理時，人夫坦認與學妹發生性關係，「次數數不清」，判二人得賠70萬元，仍可上訴。

判決指出，一名人夫在2018年結婚，人夫從2024年2月起至2025年2月間，與國中學妹發展出不倫戀，多次發生合意性交 ，學妹在交往期間，多次主動拍攝自己上半身裸露、在浴缸內的私密照片，自願傳送給人夫觀覽。

不過人夫為破壞小三與其他友人往來，私自將裸照散布給朋友觀賞，學妹因此提起妨害秘密的告訴，也讓人夫正宮得知此事，正宮因此向丈夫與小三求償100萬元的損害賠償，另外也因丈夫散布小三裸照行為，向丈夫求償20萬元。

台中地院審理時，小三否認知情人夫已婚，辯稱人夫曾向她表示「已經走了兩三年（指離婚）」，讓她誤以為對方已恢復單身 。

但法官檢視雙方對話紀錄，發現學妹不僅知道正宮本名，還曾在對話中直接詢問「那老婆呢？老婆冷嗎？」等語，加上人夫也證稱，雙方交往發生性行為時，學妹知道他已婚身分，人夫也對妻子求償的金額沒有意見。

法官審酌雙方身分、地位、經濟狀況及侵害程度後，認定人夫與學妹的行為已逾越一般社交分際，嚴重破壞婚姻幸福，判學妹與人夫需連帶賠償正宮50萬元，另外人夫需為其散布小三裸照行為，再賠正宮20萬元，仍可上訴。

台中市一名人夫與國中學妹有染，正宮求償120萬元，台中地院審結，判賠70萬元。示意圖／ingimage
台中市一名人夫與國中學妹有染，正宮求償120萬元，台中地院審結，判賠70萬元。示意圖／ingimage

丈夫 裸照 人夫

延伸閱讀

三好丈夫帥又富！驚揭多年與劈腿舊愛見面吃飯 人妻：不想離婚

獨／軍人性侵高中同學 扯「她笑說NO像調戲」法官：不容自我解讀

孕妻給男醫生做產檢…人夫震怒喊離婚！ 當場以頭撞牆：今天要死在醫院

相關新聞

西屯中醫診所遭不明人士潑油 疑中年女子追求院長不成洩憤

台中市西屯區一間中醫診所昨天晚間被不明人士潑汽油，有網友將照片貼到臉書社群，第六警分局表示，此案獲報已派員到場，現場有瀰漫刺鼻氣味，經人車管制、通報消防隊到場後，未造成人員傷亡；第六警分局表示，此案是年約50多歲女子涉案，疑因追求該診所院長不成，才會犯行，詳細案發過程釐清中，將依公共危險等罪送辦。

南投露營區少東涉性侵少女爆案外案 警竟洩密遭起訴

南投縣仁愛鄉一處露營區業者之子許姓男子遭控涉嫌性侵未成年女遊客，被害人家屬提告卻爆案外案。當地包姓偵查佐在調查中，涉嫌洩露筆錄等給許男及自稱律師的謝姓男子，近日分別依洩密、詐欺及違反律師法等罪嫌起訴包姓員警及謝男。

人夫與國中學妹有染、外流小三私照 正宮獲賠70萬

台中市一名人夫已婚，在2024年至2025年與國中學妹有染，雙方發生多次性行為，人夫為破獲小三與其他友人往來，還將小三傳給他的私密照，外流給友人分享，人夫正宮發現後，向丈夫、小三求償120萬元，台中地院審理時，人夫坦認與學妹發生性關係，「次數數不清」，判二人得賠70萬元，仍可上訴。

北捷中山站外攝狼現蹤！拍女下身被抓包 遁小巷逃跑狼狽噴裝

台北市中山線形公園昨午有女子遭不明男子偷拍下半身，女子發現後出言喝斥，男子旋即逃離現場，警方獲報後循線調閱監視器畫面追查，已鎖定男子衣著特徵及行蹤，積極偵辦中。

高雄某健身房遭偷裝「水壺式」針孔 2女沐浴遭偷拍受害

高雄左營區某健身房去年3月被人發現女性浴室偷裝針孔相機，事後健身房員工發現浴室被裝針孔，按兵不動等候宋姓犯嫌上門，趁他取回針孔時逮個正著，宋男自稱已偷拍2個月，檢警檢視共2人受害，1人調解成立撤告，另一人拒不和解，宋男最後被依無故攝錄他人性影像罪判刑6月。可上訴。

男性侵少女入獄 又強搓獄友生殖器遭判刑

李姓男子因性侵少女入獄服刑，未料在台北監獄服刑期間，在獄友於舍房內沐浴洗澡時，竟上前握住對方生殖器來回搓動，桃檢依妨害性自主罪起訴後，法院認為此舉非為性器接合，又李男已付5萬元與對方和解，改以強制猥褻罪，處李男6月徒刑，可易科罰金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。