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北捷中山站外攝狼現蹤！拍女下身被抓包 遁小巷逃跑狼狽噴裝
台北市中山線形公園昨午有女子遭不明男子偷拍下半身，女子發現後出言喝斥，男子旋即逃離現場，警方獲報後循線調閱監視器畫面追查，已鎖定男子衣著特徵及行蹤，積極偵辦中。
警方調查，被害女子4月12日下午4時許在北捷中山站外的中山線形公園坐著休息，發現一名男子原本待在其後方，不久獨坐在女子身旁，她發覺男子形跡可疑，轉頭定睛一看，驚覺男子手持手機疑似在拍攝她的大腿及臀部，女子立刻站起並大喊「你在幹什麼？」，男子未回應，旋即逃離現場。
被害女子傍晚6時許向轄區大同分局建成派出所報案，警方介入調閱監視器畫面追查，鎖定一名身穿黑色T恤、灰藍色長褲的年輕男子涉案，相關畫面顯示，男子循巷弄逃跑時，慌忙之下還不慎掉落隨身物品，目前正積極追查其行蹤，依法偵辦中。
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