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高雄某健身房遭偷裝「水壺式」針孔 2女沐浴遭偷拍受害

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄左營區某健身房去年3月被人發現女性浴室偷裝針孔相機，事後健身房員工發現浴室被裝針孔，按兵不動等候宋姓犯嫌上門，趁他取回針孔時逮個正著，宋男自稱已偷拍2個月，檢警檢視共2人受害，1人調解成立撤告，另一人拒不和解，宋男最後被依無故攝錄他人性影像罪判刑6月。可上訴。

左營警方去年3月30日接獲報案，稱有人在健身房偷拍，經警方到場時，健身房員工已將宋姓犯嫌團團圍住，並起出宋男裝設的「水壺式」針孔攝影機。

宋男被帶回派出所後，警方問他「做多久了？」他才坦承已偷拍兩個月，另自爆今年1月在健身房浴室內以針孔攝影機攝錄女生沐浴。

檢警偵辦後，在宋男針孔攝影機取出三段畫面，研判有兩名女子被偷拍，其中一人與宋男和解撤告，另一人拒不和解，並請求法院從重量刑。

橋頭地院審酌宋男為滿足一己私慾，以針孔攝影機偷拍女生沐浴，造成被害女子有心理上壓力及創傷，考量他犯後坦承犯行，態度尚可，依無故攝錄他人性影像罪判刑6月，得易科罰金。

橋頭地院。圖／本報系資料照
橋頭地院。圖／本報系資料照

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