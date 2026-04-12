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男性侵少女入獄 又強搓獄友生殖器遭判刑

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

李姓男子因性侵少女入獄服刑，未料在台北監獄服刑期間，在獄友於舍房內沐浴洗澡時，竟上前握住對方生殖器來回搓動，桃檢依妨害性自主罪起訴後，法院認為此舉非為性器接合，又李男已付5萬元與對方和解，改以強制猥褻罪，處李男6月徒刑，可易科罰金。

判決指出，在法務部矯正署台北監獄服刑的李姓男子於去年4月間，眼見同房獄友正在洗澡，竟基於強制猥褻犯意，違反對方意願，逕自以手套握陰莖並前後搓動方式，對獄友為強制猥褻行為得逞。獄友提告並經北監函送法辦，桃檢偵查後將李男起訴。

李姓男子犯後在監所訪談、偵查及法院準備程序及審理時均坦承不諱，與獄友供述相符，李男犯行事證明確。不過，在論罪科刑部分，檢方指李姓男子以手握住被害人陰莖並前後搓動行為，屬非基於正當目的而以性器以外之身體部位與他人性器接合，認定李男所為，是觸犯刑法第221條第1項強制性交罪。

但法官認為，法條中所謂「接合」是「連接合併」，李男以手套握被害人陰莖的行為，客觀上難認已將被告之手掌與B之性器連接合併；由於此舉客觀上已足誘起他人性慾，主觀上也可滿足被告自身性慾，應屬於觸犯刑法第224條強制猥褻罪。

法官審酌李姓男子欠缺尊重他人身體及性自主意願之觀念，因犯妨害性自主案件而入監服刑期間，又未妥為管理其個人私慾，而對同房獄友為強制猥褻行為，致對方身心受創，不過考量李男始終坦承犯行，事後並與被害人當庭成立和解，給付5萬元，而獲對方諒解等情形，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

李姓男子因性侵少女入獄服刑，未料在台北監獄服刑期間，在獄友於舍房內沐浴洗澡時，竟上前握住對方生殖器來回搓動，法院以強制猥褻罪，處李男6月徒刑，可易科罰金。示意圖／AI生成
李姓男子因性侵少女入獄服刑，未料在台北監獄服刑期間，在獄友於舍房內沐浴洗澡時，竟上前握住對方生殖器來回搓動，法院以強制猥褻罪，處李男6月徒刑，可易科罰金。示意圖／AI生成

被害人 台北 監獄

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