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按摩師全身指壓摸到女客私密處 檢強制猥褻起訴 法官只認性騷確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化市黃姓男子在前年7、8月間擔任按摩師，被一名女客指控，涉趁對方眼部被毛巾覆蓋不及防備時，伸手搓揉私密部位，檢方依強制猥褻罪起訴，但一審審認，黃男觸摸時間僅約1至5秒，屬於短暫性、偷襲式的騷擾行為，依性騷法防治法論罪，判刑4月，可易科罰金，全案上訴台中高分院後，駁回上訴確定。

判決指出，黃姓男子在2024年7、8月間在彰化市某按摩店擔任按摩師，同年8月30日下午1時6分許，一名女客前往該店消費，由黃男負責全身指壓按摩，黃被女客指控，按摩期間，趁她轉為仰躺、眼部遭毛巾覆蓋時，徒手觸摸女客的恥骨、陰蒂等身體隱私部位。女客察覺異狀，當場驚恐質問「你在幹嘛？」黃男才嚇得停止動作，改按摩頭部。

彰化地院審理時，黃男矢口否認犯行，辯稱自己完全依照店內標準流程進行全身按摩，並未觸摸女客私密處，黃男律師也主張，此案僅有被害人單一指述，且包廂內設有錄音設備，黃男不可能冒險犯案。

法官審認，檢察官以強制猥褻罪起訴此案，但依照卷內事證，黃男觸摸女客下體時間，僅約1至5秒，屬於短暫性、偷襲式的騷擾行為，尚未達妨害被害人性意思形成與決定自由的程度，僅破壞被害人不受干擾的平和狀態，改依性騷擾防治法的利用機會性騷擾罪，判刑4月，可易科12萬元。

全案上訴台中高分院後，仍維持一審認定，駁回上訴，全案確定。

彰化市黃姓按摩師被女客指控觸摸下體，台中高分院認定是性騷，判刑4月確定。示意圖／Ingimage
彰化市黃姓按摩師被女客指控觸摸下體，台中高分院認定是性騷，判刑4月確定。示意圖／Ingimage

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