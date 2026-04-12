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台中男確認少女讀高中後拍裙底...一審重判4年 二審改判1年6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子前年6月在大里區一間文具店內，先詢問一名少女「高中生嗎」，少女回覆對後，陳男持手機拍攝少女裙底5張相片，陳男因同日晚間以相同手法犯行，遭女子察覺後報警，警方在陳男手機內發現涉案影像，依違反兒少性剝削條例送辦，一審認定陳男以違反本人意願的方法拍攝少年性影像，重判4年，但二審認定，少女處不知情狀態，改依拍攝少年性影像罪，判刑1年6月，可上訴。

判決指出，陳姓男子曾涉妨害秘密案件遭判刑確定，陳男在前年6月26日下午5時51分許，前往大里區一間文具店時，陳男上前搭訕，確認少女是高中生身分後，趁少女以蹲姿挑選商品不及防備之際，將自己手機開啟照相功能，放置在腳邊，由下往上朝少女裙底連拍5張照片，清楚攝得大腿內側及內褲等私密部位。

陳男在同日晚間又在他處企圖以以相同手法偷拍另一名女子，當場被察覺有異而報警 。警方查扣其手機後，發現稍早拍攝高中女生的5張「性影像」，全案因此曝光，警詢後依違反兒少性剝削條例送辦。

台中地院審理時，陳男坦承偷拍，但其律師主張，陳男非處於資源掌握者的地位，也未與被害人有「性活動」，認為僅構成妨害秘密、無故攝錄性影像罪。

法官審認，兒少性剝削條例的立法初衷，是為防止未成年人被「物化」為性客體，只要是刻意隱匿器材、未經同意偷拍兒少性影像，剝奪其選擇自由，即構成違反意願的性剝削行為 ，依以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，累犯，判刑4年。

陳男認量刑過重，上訴台中高分院，二審審認，一審適用法條有誤，陳男拍攝時，少女並不知情，也沒有使用強暴、脅迫等極端手段，違反少女意願，改依拍攝少年性影像罪，判刑1年6月，仍可上訴。

台中市陳姓男子前年在文具行偷拍少女裙底風光，一審判陳4年，二審近日審結，改判1年6月。示意圖／本報資料照片
台中市陳姓男子前年在文具行偷拍少女裙底風光，一審判陳4年，二審近日審結，改判1年6月。示意圖／本報資料照片

偷拍 女生 台中

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