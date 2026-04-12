快訊

MLB／大谷翔平「核彈頭」開砲加雙安 道奇2連勝遊騎兵

孩子反覆感冒別輕忽！醫見「腳冒紅點」驚覺不對 一驗竟是白血病

到底該多吃什麼才能保護心臟？心臟科醫師最推薦的5大類食物

聽新聞
0:00 / 0:00

台南少輔會前執秘性騷女輔導員調回市警局 否認犯行判拘役50日

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

曾任台南市少年警察隊隊長、現任警察局專員的蔡姓前少年輔導委員會執行秘書，在跟女輔導員等待市長黃偉哲抵達活動現場時，竟乘女子不及抗拒，在其身後以雙手按壓雙肩並揉捏；蔡始終否認性騷，辯稱是遭針對，台南地院依違反性騷擾防治法判處拘役50日。可上訴。

判決書指出，台南市少年輔導委員會前蔡姓執行秘書2024年7月28日在台南市中西區大魯閣棒壘球打擊場配合青春專案活動擺攤宣傳，10時許該會約聘的女少年輔導員在停車場等待市長等來賓到場時，蔡竟在她身後以雙手按壓雙肩、並以雙手手指揉捏方式性騷擾得逞。

案經女子向婦幼警察隊報案提告，台南地檢署提起公訴；蔡不否認有用雙手扶住女子肩膀，但否認意圖性騷擾，辯稱當天人潮擁擠，女子離他很近、後退會撞到他，為了防止撞到，他才用雙手扶住肩膀。另因為身高差的關係，手勢才往下做阻擋。

蔡辯稱，他對女子從來沒有任何性騷擾的言語、行為或性暗示，是因人事調整，她們心生不滿才擴大此事；女子在法院審理時證稱，蔡是她的主管，兩人僅有一般公務上的往來，沒有不愉快，不會誣指他，當天是台南市少年警察隊辦理青春專案活動，本案發生在活動前。

女子表示，當時她旁邊站李姓、杜姓女子，3人形成一個小三角形等待活動開始、市長蒞臨；蔡突然出現在她背後，用雙手搭在她雙肩上，用雙手手指如按摩般揉捏肩膀多下，她不記得持續的時間，但被碰觸、揉捏，旋即就僵住，當下覺得很噁心、很不舒服，但還是要繼續工作。

女子證稱，直到工作結束才跟2位證人討論，當時證人可以看到她背後蔡的舉動，事後也有利用警察局資源到北區心理諮商所，做10幾次諮商；現場雖然約有60、70人，但因為停車場很大，不會擁擠。

李姓女子證稱，當天在戶外場地等市長前來，蔡從後方走來，看到蔡的手放在女子肩膀上按壓、揉捏，時間不到一分鐘，她有注意看女子是整個人驚呆的表情，知道可能是受到驚嚇；上班日觀察女子反應異常、不太一樣，才詢問到底發生何事，那天人群很多、但不會擠到她們。

杜姓女子證稱，本來以為蔡走過來是想來打招呼，但他一靠近就走到女子身後，雙手就搭在肩上揉捏；當時看到女子臉上僵住、出現很訝異及不知所措的表情，感覺很想要離開但又無法離開的樣子，時間約3秒左右。當時她們離人群都有一段距離，不可能有人會撞過來需要蔡擋在女子背後保護。

法院認為，被害女子與蔡的關係原本並未交惡，案發後雙雙離開原單位，蔡亦未指稱與女子有何故舊恩怨，難認女子有無故誣攀蔡涉犯性騷擾罪動機；女子所述與一般人遭受性騷擾反應相符，指證也與2位證人證述相符，證人等並無故意為不實證述，導致自身擔負偽證罪責必要，其等證述內容可採。

法院表示，蔡又稱內部機關調查時有詢問，他主張開啟性平程序，但因為女子不提出申訴，故無法啟動；蔡另主張女子案發後並未第一時間提告，反應有違常情。但被害人何時提出告訴、是否主張開啟性平調查，屬於權益行使，不能據此反推有藉機誣指意圖。

法院認定，案發時蔡與女子僅為同事關係，並無私誼，當知應尊重女子身體自主權利；肩膀並非我國一般正常社交禮儀下，所得隨意碰觸身體部位，未經本人同意而刻意加以按壓、揉捏，足以引起本人嫌惡感，應認身體隱私處無疑顯然逾越一般工作互動人員間正常肢體互動界線。

法院審酌，蔡對女子所為，顯已破壞其身體隱私處不受干擾平和狀態，蔡的辯解為臨訟飾卸之詞，尚無可採；考量蔡為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，造成其情緒壓力及心理陰影甚深，且犯後始終否認犯行，未能正視己非、犯後態度非佳，依違反性騷擾防治法判處拘役50日。

曾任台南市少年警察隊隊長、現任警察局專員的蔡姓前少年輔導委員會執行秘書，被法院依性騷擾罪判處拘役50日。記者袁志豪／翻攝
曾任台南市少年警察隊隊長、現任警察局專員的蔡姓前少年輔導委員會執行秘書，被法院依性騷擾罪判處拘役50日。記者袁志豪／翻攝

警察 黃偉哲 台南

延伸閱讀

台南居家托育2女打飛嬰兒 重摔用腳踹致重傷害 南檢列21條犯行起訴

口角後不滿妻子申請保護令 高雄男街頭亮刀拒捕！警方壓制送辦

砸百萬入教求復合男友！日女夢醒後告上法院 拿不回半毛錢原因曝

認罪免除國民參審 女毆死癌父一度翻供

相關新聞

台南少輔會前執秘性騷女輔導員調回市警局 否認犯行判拘役50日

曾任台南市少年警察隊隊長、現任警察局專員的蔡姓前少年輔導委員會執行秘書，在跟女輔導員等待市長黃偉哲抵達活動現場時，竟乘女子不及抗拒，在其身後以雙手按壓雙肩並揉捏；蔡始終否認性騷，辯稱是遭針對，台南地院依違反性騷擾防治法判處拘役50日。可上訴。

「想看寶寶身體」男大生要求少女開鏡頭未遂 被判刑兼法治教育

謝姓男大生透過交友軟體「Litmatch」認識1名未成年少女，要求女生自行拍攝性影像被拒，事後被女生的母親察覺女兒情緒有異，問出原因，氣憤報警。彰化地方法院審結，依犯引誘使少年自行拍攝性影像未遂罪，判處謝男有期徒刑1年，緩刑3年，禁止跟騷和聯絡對方，並接受兩場次法治教育。

緩刑再到巨城偷拍 法官斥「量刑過低是忽視女性不安」 攝狼判1年2月

謝姓男子去年4月3日清明連假首日在新竹遠東巨城購物中心閒晃，竟萌生歹念當起攝狼，以手機連線至運動攝影機，再將攝影機放在手提袋內，隨後假裝無意閒晃偷拍一名女子裙下風光，最終被該女子的蘇姓男友察覺，報案提告；新竹地院審理終結，由於謝男先前就因偷拍罪遭判刑，緩刑期間仍跑到巨城犯下類似案件，加上謝答應賠償被害女子10萬元，卻提不出財力證明，最終被依無故攝錄他人性影像罪，判刑1年2月。

23年前性侵女筆友人間蒸發 男因另案遭採驗「現蹤」判刑3年

林姓男子23年前相約女筆友在台南火車站碰面，騎機車載她到某國中後，強迫她脫下褲子及內褲，雖經拒絕且適逢生理期，仍遭林強制性交得逞，林4年前又因另案遭採證，比對出當年性侵案被訴，他未到庭遭通緝，今年初才落網，與女方調解成立，法官認他犯強制性交罪判刑3年。

麥當勞前主管被控性侵…少女家屬二度再議 士檢：聲請狀已送高檢署

麥當勞2024年傳出一名17歲少女打工時疑遭主管性侵，事件因少女墜河輕生，少女母親在網上發文公開事發經過引發關注，士林地檢署去年因罪嫌不足處分不起訴，家人再議士檢上月二度不起訴，家人不服二度再議，士林地檢署證實，上月31日收到再議聲請狀，已轉呈台灣高檢署審查。

新莊豆漿店因客脫褲自慰爆紅 噁男被逮「沒說闆娘太辣」

新北市新莊區中誠街豆漿店因年輕學生脫褲子自慰的新聞爆紅，昨天監視器影像被公開已有吃瓜網友紛紛稱讚闆娘太美，今天又有群眾去朝聖補上闆娘辣照。但嫌犯落網之後並未坦承動機是因為老闆娘很辣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。