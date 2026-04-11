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緩刑再到巨城偷拍 法官斥「量刑過低是忽視女性不安」 攝狼判1年2月

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

謝姓男子去年4月3日清明連假首日在新竹遠東巨城購物中心閒晃，竟萌生歹念當起攝狼，以手機連線至運動攝影機，再將攝影機放在手提袋內，隨後假裝無意閒晃偷拍一名女子裙下風光，最終被該女子的蘇姓男友察覺，報案提告；新竹地院審理終結，由於謝男先前就因偷拍罪遭判刑，緩刑期間仍跑到巨城犯下類似案件，加上謝答應賠償被害女子10萬元，卻提不出財力證明，最終被依無故攝錄他人性影像罪，判刑1年2月。

判決書指出，謝男去年4月3日下午4點多在新竹遠東巨城購物中心地下一樓閒晃，隨後以手機連線至運動攝影機，再將攝影機放在手提袋內，由內朝外以照相方式拍攝一名女子裙下風光，並用手機檢視偷拍畫面，所幸被害女子蘇姓男友驚覺，立刻報警，謝男的做案工具也遭警方查扣。

法官指出，謝男先前曾在服飾店更衣間無故攝錄他人更衣過程，經新竹地院判刑3月，並給予緩刑，豈料謝在緩刑期間又犯妨害他人性隱私案件，明顯未能獲取教訓，對他人隱私權蔑視至極，雖然謝坦承犯行，並於法院審理時稱有意賠償被害女子10萬元，卻提不出財力證明，加上謝選在知名購物中心犯案，對被害女子身心造成影響，也使不特定多數民眾對於公共場所的信賴感動搖。

法官認為，若量刑過低，甚至給予謝男易科罰金的機會，這無異是忽視女性向來在公共場合所承擔的種種不安與不確定感，同時也形同放縱謝男恣意踐踏法院先前給予自新的機會。

謝姓男子去年4月3日清明連假首日在新竹遠東巨城購物中心閒晃，竟萌生歹念當起攝狼；新竹地院審理終結，謝緩刑期間再犯偷拍，最終被依無故攝錄他人性影像罪，判刑1年2月。圖／取自遠東巨城購物中心臉書
謝姓男子去年4月3日清明連假首日在新竹遠東巨城購物中心閒晃，竟萌生歹念當起攝狼；新竹地院審理終結，謝緩刑期間再犯偷拍，最終被依無故攝錄他人性影像罪，判刑1年2月。圖／取自遠東巨城購物中心臉書

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