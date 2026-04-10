23年前性侵女筆友人間蒸發 男因另案遭採驗「現蹤」判刑3年

林姓男子23年前相約女筆友在台南火車站碰面，騎機車載她到某國中後，強迫她脫下褲子及內褲，雖經拒絕且適逢生理期，仍遭林強制性交得逞，林4年前又因另案遭採證，比對出當年性侵案被訴，他未到庭遭通緝，今年初才落網，與女方調解成立，法官認他犯強制性交罪判刑3年。

檢方起訴，林與女方為筆友關係，2002年9月29日下午3時許與她相約在台南火車站碰面後，旋騎乘機車將她載至某國中，違反其意願，強迫她脫下褲子及內褲，雖她明確表示拒絕且適逢生理期，林仍無視其抗拒之意強制性交，過程中經女方抗拒、掙扎，並有以手推林，林仍不為所動。

林於偵訊及審理時均坦承不諱，並有女方偵訊時證述、刑事警察局2021年鑑定書、2002年鑑驗書、2002年證物採驗紀錄表等佐證，事證明確。

辯護人為林主張他坦承犯行，且與女方達成調解，並予賠償，應有悔意，請求依刑法第59條酌減其刑。

台南地院合議庭指出，雙方僅為筆友，初次依約至台南與林見面，人生地不熟，即遭林將她載往陌生國中內，且不顧女方明確表示不願與他性交，並告知自己正值生理期，也無視過程中她持續拒絕與掙扎，仍對她強制性交。

同時，案發後逃逸多年才緝獲歸案，對女方及社會秩序危害不輕，縱然與女方以10萬元調解成立，並已給付1萬元，餘額9萬元將分期給付，固可為量刑事由審酌，尚難遽認其犯罪情狀客觀上有何特別足以同情之處，不宜引用刑法第59條規定酌量減輕其刑。

合議庭審酌，雙方為筆友，兩人相約初次見面，林僅為逞一己私慾，即將女方載往陌生地點，不顧其拒絕、抵抗強制性交，顯見他法紀觀念淡薄，對女性身體自主權及性自主決定權毫不尊重，除對女方身心造成傷害，也留下無法抹滅之陰影及恐懼，危害女性人身安全及社會治安甚鉅，所為並不可取。

惟念林犯後坦承犯行，並與女方達成調解等一切情狀，法官認林犯強制性交罪判刑3年，可上訴。