快訊

改版了！南韓電子入境卡標「中國台灣」爭議 頁面今刪出發地、目的地欄位

鄭習會落幕府跳腳 國民黨揪一點回擊賴總統：別再自欺欺人

利多消息不斷、美股電子盤反彈 台指期夜盤由黑翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

23年前性侵女筆友人間蒸發 男因另案遭採驗「現蹤」判刑3年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子23年前相約女筆友在台南火車站碰面，騎機車載她到某國中後，強迫她脫下褲子及內褲，雖經拒絕且適逢生理期，仍遭林強制性交得逞，林4年前又因另案遭採證，比對出當年性侵案被訴，他未到庭遭通緝，今年初才落網，與女方調解成立，法官認他犯強制性交罪判刑3年。

檢方起訴，林與女方為筆友關係，2002年9月29日下午3時許與她相約在台南火車站碰面後，旋騎乘機車將她載至某國中，違反其意願，強迫她脫下褲子及內褲，雖她明確表示拒絕且適逢生理期，林仍無視其抗拒之意強制性交，過程中經女方抗拒、掙扎，並有以手推林，林仍不為所動。

林於偵訊及審理時均坦承不諱，並有女方偵訊時證述、刑事警察局2021年鑑定書、2002年鑑驗書、2002年證物採驗紀錄表等佐證，事證明確。

辯護人為林主張他坦承犯行，且與女方達成調解，並予賠償，應有悔意，請求依刑法第59條酌減其刑。

台南地院合議庭指出，雙方僅為筆友，初次依約至台南與林見面，人生地不熟，即遭林將她載往陌生國中內，且不顧女方明確表示不願與他性交，並告知自己正值生理期，也無視過程中她持續拒絕與掙扎，仍對她強制性交。

同時，案發後逃逸多年才緝獲歸案，對女方及社會秩序危害不輕，縱然與女方以10萬元調解成立，並已給付1萬元，餘額9萬元將分期給付，固可為量刑事由審酌，尚難遽認其犯罪情狀客觀上有何特別足以同情之處，不宜引用刑法第59條規定酌量減輕其刑。

合議庭審酌，雙方為筆友，兩人相約初次見面，林僅為逞一己私慾，即將女方載往陌生地點，不顧其拒絕、抵抗強制性交，顯見他法紀觀念淡薄，對女性身體自主權及性自主決定權毫不尊重，除對女方身心造成傷害，也留下無法抹滅之陰影及恐懼，危害女性人身安全及社會治安甚鉅，所為並不可取。

惟念林犯後坦承犯行，並與女方達成調解等一切情狀，法官認林犯強制性交罪判刑3年，可上訴。

台南地院指出，案發後林男逃逸多年才緝獲歸案，對女方及社會秩序危害不輕，縱然與女方調解成立，不宜引用刑法第59條酌量減輕其刑，認他犯強制性交判刑3年。示意圖／ingimage
台南地院指出，案發後林男逃逸多年才緝獲歸案，對女方及社會秩序危害不輕，縱然與女方調解成立，不宜引用刑法第59條酌量減輕其刑，認他犯強制性交判刑3年。示意圖／ingimage

刑法 台南 性侵

延伸閱讀

台泰合作 遣返弘仁會車手、性侵通緝犯等兩人返台歸案

男子為追求女大生在宿舍外站崗3個月 簡訊轟炸還強行摟腰下場曝

一犯再犯 苗栗隨機殺人重判29年

13天偵結…台中女掌摑律師 恐嚇罪起訴

相關新聞

23年前性侵女筆友人間蒸發 男因另案遭採驗「現蹤」判刑3年

林姓男子23年前相約女筆友在台南火車站碰面，騎機車載她到某國中後，強迫她脫下褲子及內褲，雖經拒絕且適逢生理期，仍遭林強制性交得逞，林4年前又因另案遭採證，比對出當年性侵案被訴，他未到庭遭通緝，今年初才落網，與女方調解成立，法官認他犯強制性交罪判刑3年。

麥當勞前主管被控性侵…少女家屬二度再議 士檢：聲請狀已送高檢署

麥當勞2024年傳出一名17歲少女打工時疑遭主管性侵，事件因少女墜河輕生，少女母親在網上發文公開事發經過引發關注，士林地檢署去年因罪嫌不足處分不起訴，家人再議士檢上月二度不起訴，家人不服二度再議，士林地檢署證實，上月31日收到再議聲請狀，已轉呈台灣高檢署審查。

新莊豆漿店因客脫褲自慰爆紅 噁男被逮「沒說闆娘太辣」

新北市新莊區中誠街豆漿店因年輕學生脫褲子自慰的新聞爆紅，昨天監視器影像被公開已有吃瓜網友紛紛稱讚闆娘太美，今天又有群眾去朝聖補上闆娘辣照。但嫌犯落網之後並未坦承動機是因為老闆娘很辣。

女子慘遭下藥性侵…竟是男友舅舅下的手 法官重判10年

嘉義有名女子2年多前到搭高鐵到台南找男友，由男友的陳姓舅舅到站接送，未料吃了他買的清粥小菜後頭暈疑遭下藥，還載往摩鐵性侵得逞，她當晚返家後報警，經採檢驗出FM2及陳DNA，陳否認下藥還辯合意性交，法官駁斥臨訟編造之詞，認他以藥劑犯強制性交罪判刑10年。

盯女職員胸「抖動讓我興奮」…台中前處長遭免職又考上 懲戒法院先停職

台中市府公共運輸及捷運工程處前處長張應當性騷女員工，除將目光聚焦女員工胸部，還說「妳笑的時候會抖動，讓我覺得很興奮」，監察院認為張屢屢濫用機關首長權勢地位騷擾、職場霸凌，嚴重侵害多名被害人人格、名譽、心理，提案彈劾，懲戒法院先裁定張應當停止職務。

改裝手提袋偷拍女高中生裙底 盜攝狼賠50萬和解獲輕判

高雄市一名朱姓男子將手機藏於挖孔的手提袋中，在藥妝店內偷拍女高中生裙底，一審被判刑3年8月，案經上訴，二審法官考量他已以50萬元與女高中生達成和解，因此改判有期徒刑1年4月，並宣告緩刑3年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。