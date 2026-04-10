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麥當勞前主管被控性侵…少女家屬二度再議 士檢：聲請狀已送高檢署

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

麥當勞2024年傳出一名17歲少女打工時疑遭主管性侵，事件因少女墜河輕生，少女母親在網上發文公開事發經過引發關注，士林地檢署去年因罪嫌不足處分不起訴，家人再議士檢上月二度不起訴，家人不服二度再議，士林地檢署證實，上月31日收到再議聲請狀，已轉呈台灣高檢署審查。

全案源於，少女母親2024年底上網發文，指少女在住家附近麥當勞打工，一年間遭主管拉進監視器視線死角性侵十多次，少女身心崩潰，但對方從不認錯，曾嗆「我富二代你告不贏」，也曾傳訊反問「要賠多少錢？」麥當勞介入後認「性騷擾」成案，辭退涉案主管。

相關貼文引發社會關注，檢警證實案件偵辦中，少女母親也受訪還原案情，指出少女2024年11月4日藉故到超商購物離開家中，一去不返，11月6日從台北市士林區百齡橋墜河，遺體隔日上午在淡水河雙溪碼頭附近被發現，她難以接受愛女離世，還持續貼出少女「最後身影」，盼檢警早日給公道。

少女2024年2月離開麥當勞，3月向台北市警局報案，警方初查後同年5月將案件函送士檢偵辦。檢方2025年1月首次傳喚少女母親釐清案情，同年4月7日偵結，認定前主管罪嫌不足，予以不起訴處分。

家屬不服依程序再議，高檢署2025年5月9日認定士檢偵查有不完備之處，撤銷原處分，發回續查；士檢同年7月再傳少女母親到庭，經近偵查10個月，2026年3月5日偵結，二度不起訴。

家屬律師團仍不滿，2026年3月31日召開記者會強調司法體系長期忽視現代精神醫學鑑定，未將急性壓力症（ASD）及創傷後壓力症候群（PTSD）納入審理考量，且誤用最高法院揭示的證據法則，因此二度再議。

麥當勞示意圖。美聯社
麥當勞示意圖。美聯社

麥當勞 性侵

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