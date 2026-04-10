快訊

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

「鄭習會」見面先握手14秒 習近平談兩岸：堅守九二共識、反台獨

聽新聞
0:00 / 0:00

女子慘遭下藥性侵...竟是男友舅舅下的手 法官重判10年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義有名女子2年多前到搭高鐵到台南找男友，由男友的陳姓舅舅到站接送，未料吃了他買的清粥小菜後頭暈疑遭下藥，還載往摩鐵性侵得逞，她當晚返家後報警，經採檢驗出FM2及陳DNA，陳否認下藥還辯合意性交，法官駁斥臨訟編造之詞，認他以藥劑犯強制性交罪判刑10年。

檢方起訴，陳為女子男友的舅舅，2023年10月5日中午12時許開車，在台南高鐵站接送女子後，將第三級毒品氟硝西泮（FM2）摻入飲食中，欺瞞不知情女子食用而施用毒品。陳於同日下午4時許，搭載她前往摩鐵，待毒品藥效發作，女子陷於意識昏沉、肢體無力狀態，違反其意願，撫摸胸部，並以情趣用品按摩棒等對她強制性交得逞。

然而，陳起訴後無故未到庭，經發布通緝後緝捕到案，且遭裁押迄今。陳否認觸犯強制性交等犯行，他辯稱，他與女方是合意發生性行為，當時是女方找他性交易，他並沒有對女方施以第三級毒品行為。

據調查，女子案發後離開摩鐵，搭車返回嘉義，當晚即至嘉義縣警局報案，並由警消人員陪同至嘉義長庚醫院檢傷採驗，結果檢出FM2代謝物反應。而氟硝西泮會使人產生行動遲緩、精神混亂、嗜睡、暈眩等副作用。

女子友人到庭證稱，告訴人說她吃了陳買的清粥小菜，頭暈暈的，不舒服，她有說陳好像給她下藥；期間還傳訊息給她「XX救我」，當晚她連續打了6通電話給告訴人，但對方沒有接，之後聯繫上對方，那時她已經在車站，並從從手機視訊看到對方蹲在那邊一直哭，還說能不能去救她等語。

然而，陳於案發當晚約10時許匯款700元給女方，女子證稱，700元是往返嘉義至台南車資，與雙方Messenger對話紀錄佐證，有陳傳送「妳身上有夠坐車的錢嗎」，女子回覆稱「那你直接用匯的給我吧 」、「我已經離開了」等語，確為女子證述車資，並非所謂性交易對價。

台南地院審酌，陳為滿足一己性慾，利用女子對其男友長輩身分信任，趁邀同女子共同北上機會，於飲食中下藥，以欺瞞方式使她施用第三級毒品，並違反其意願強制性交，除傷害其身體健康外，更嚴重侵害性自主決定權，迄今未成立和解與賠償，陳於審理中否認犯罪，猶辯以性交易等語卸責，法官認他以藥劑犯強制性交罪判刑10年，可上訴。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台南地院審酌，陳男利用女子對其男友長輩身分信任，於飲食中下藥，以欺瞞方式使她施用第三級毒品，並違反其意願強制性交，認他以藥劑犯強制性交罪判刑10年。圖／本報資料照
台南地院審酌，陳男利用女子對其男友長輩身分信任，於飲食中下藥，以欺瞞方式使她施用第三級毒品，並違反其意願強制性交，認他以藥劑犯強制性交罪判刑10年。圖／本報資料照

台南 性侵 毒品

延伸閱讀

認罪免除國民參審 女毆死癌父一度翻供

照護失控…女毆死癌父盼減刑 上訴遭駁

以為對方溺水 佛州女子救上岸才知對方竟是雙屍命案主嫌

男子為追求女大生在宿舍外站崗3個月 簡訊轟炸還強行摟腰下場曝

相關新聞

麥當勞前主管被控性侵…少女家屬二度再議 士檢：聲請狀已送高檢署

麥當勞2024年傳出一名17歲少女打工時疑遭主管性侵，事件因少女墜河輕生，少女母親在網上發文公開事發經過引發關注，士林地檢署去年因罪嫌不足處分不起訴，家人再議士檢上月二度不起訴，家人不服二度再議，士林地檢署證實，上月31日收到再議聲請狀，已轉呈台灣高檢署審查。

盯女職員胸「抖動讓我興奮」…台中前處長遭免職又考上 懲戒法院先停職

台中市府公共運輸及捷運工程處前處長張應當性騷女員工，除將目光聚焦女員工胸部，還說「妳笑的時候會抖動，讓我覺得很興奮」，監察院認為張屢屢濫用機關首長權勢地位騷擾、職場霸凌，嚴重侵害多名被害人人格、名譽、心理，提案彈劾，懲戒法院先裁定張應當停止職務。

新莊豆漿店因客脫褲自慰爆紅 噁男被逮「沒說闆娘太辣」

新北市新莊區中誠街豆漿店因年輕學生脫褲子自慰的新聞爆紅，昨天監視器影像被公開已有吃瓜網友紛紛稱讚闆娘太美，今天又有群眾去朝聖補上闆娘辣照。但嫌犯落網之後並未坦承動機是因為老闆娘很辣。

女子慘遭下藥性侵...竟是男友舅舅下的手 法官重判10年

嘉義有名女子2年多前到搭高鐵到台南找男友，由男友的陳姓舅舅到站接送，未料吃了他買的清粥小菜後頭暈疑遭下藥，還載往摩鐵性侵得逞，她當晚返家後報警，經採檢驗出FM2及陳DNA，陳否認下藥還辯合意性交，法官駁斥臨訟編造之詞，認他以藥劑犯強制性交罪判刑10年。

改裝手提袋偷拍女高中生裙底 盜攝狼賠50萬和解獲輕判

高雄市一名朱姓男子將手機藏於挖孔的手提袋中，在藥妝店內偷拍女高中生裙底，一審被判刑3年8月，案經上訴，二審法官考量他已以50萬元與女高中生達成和解，因此改判有期徒刑1年4月，並宣告緩刑3年。

男子為追求女大生在宿舍外站崗3個月 簡訊轟炸還強行摟腰下場曝

蔡姓男子為追求女大生，自前年6月至8月間到其學校宿舍或至工作地點守候，大量傳訊或致電，詢問她為何不接電話或回訊息，一見她出現即上前拉扯外，無視她言詞拒絕或以手推拒，在工作場所強行摟抱腰部，法官認他犯跟蹤騷擾及強制猥褻罪應執行8月，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。