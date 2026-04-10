女子慘遭下藥性侵...竟是男友舅舅下的手 法官重判10年

嘉義有名女子2年多前到搭高鐵到台南找男友，由男友的陳姓舅舅到站接送，未料吃了他買的清粥小菜後頭暈疑遭下藥，還載往摩鐵性侵得逞，她當晚返家後報警，經採檢驗出FM2及陳DNA，陳否認下藥還辯合意性交，法官駁斥臨訟編造之詞，認他以藥劑犯強制性交罪判刑10年。

檢方起訴，陳為女子男友的舅舅，2023年10月5日中午12時許開車，在台南高鐵站接送女子後，將第三級毒品氟硝西泮（FM2）摻入飲食中，欺瞞不知情女子食用而施用毒品。陳於同日下午4時許，搭載她前往摩鐵，待毒品藥效發作，女子陷於意識昏沉、肢體無力狀態，違反其意願，撫摸胸部，並以情趣用品按摩棒等對她強制性交得逞。

然而，陳起訴後無故未到庭，經發布通緝後緝捕到案，且遭裁押迄今。陳否認觸犯強制性交等犯行，他辯稱，他與女方是合意發生性行為，當時是女方找他性交易，他並沒有對女方施以第三級毒品行為。

據調查，女子案發後離開摩鐵，搭車返回嘉義，當晚即至嘉義縣警局報案，並由警消人員陪同至嘉義長庚醫院檢傷採驗，結果檢出FM2代謝物反應。而氟硝西泮會使人產生行動遲緩、精神混亂、嗜睡、暈眩等副作用。

女子友人到庭證稱，告訴人說她吃了陳買的清粥小菜，頭暈暈的，不舒服，她有說陳好像給她下藥；期間還傳訊息給她「XX救我」，當晚她連續打了6通電話給告訴人，但對方沒有接，之後聯繫上對方，那時她已經在車站，並從從手機視訊看到對方蹲在那邊一直哭，還說能不能去救她等語。

然而，陳於案發當晚約10時許匯款700元給女方，女子證稱，700元是往返嘉義至台南車資，與雙方Messenger對話紀錄佐證，有陳傳送「妳身上有夠坐車的錢嗎」，女子回覆稱「那你直接用匯的給我吧 」、「我已經離開了」等語，確為女子證述車資，並非所謂性交易對價。

台南地院審酌，陳為滿足一己性慾，利用女子對其男友長輩身分信任，趁邀同女子共同北上機會，於飲食中下藥，以欺瞞方式使她施用第三級毒品，並違反其意願強制性交，除傷害其身體健康外，更嚴重侵害性自主決定權，迄今未成立和解與賠償，陳於審理中否認犯罪，猶辯以性交易等語卸責，法官認他以藥劑犯強制性交罪判刑10年，可上訴。

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