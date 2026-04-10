盯女職員胸「抖動讓我興奮」…台中前處長遭免職又考上 懲戒法院先停職

台中市府公共運輸及捷運工程處前處長張應當性騷女員工，除將目光聚焦女員工胸部，還說「妳笑的時候會抖動，讓我覺得很興奮」，監察院認為張屢屢濫用機關首長權勢地位騷擾、職場霸凌，嚴重侵害多名被害人人格、名譽、心理，提案彈劾，懲戒法院先裁定張應當停止職務。

張應當現為交通部高速公路局交通管理組工程員。

張擔任台中市公捷處長期間，被控濫用權勢性騷擾、職場霸凌，不法行為長達2年多，職場工作環境惡化，嚴重侵害員工權益，因此遭彈劾。

懲戒法院調查，張應當被控性騷擾部分，經台中市政府認定嚴重損害政府信譽及聲譽，有確實證據，依考績法規定，一次記2大過免職。張經台中市府記2大過免除職務後，再參加國家考試，錄取並分發至交通部高速公路局服務，自2025年12月30日起因訓練合格，擔任管理組工程員，並敘薦任七職等年功俸六級590俸點。

職務法庭認為，張應當性騷擾、職場霸凌多名同仁，具有反復實施性質，且他性騷擾部分行為經台中市政府一次記2大過免職，可見情節重大，已經行政機關認定不具公務員適任性，張再以考試及格分發途徑擔任公務員，不適任性既難於短期內改變，且對政府聲譽的損害將繼續。

審酌張應當的違失情節、繼續執行職務對於公務秩序所生的影響，職務法庭認為情節確實重大，有先停止職務必要，因此在判決前先裁定停止職務。

監察院調查，張應當至少對6名女性部屬權勢性騷擾，例如環抱女員工、貼近耳邊低語「很喜歡妳」、「看到妳很癢」；經常性請女同仁單獨進辦公室報告工作進度，再藉機肢體碰觸；出差時也對女員工說「那我們來『角色扮演』一下，等一下妳來當導遊」。

此外，張應當也常態性對同仁大聲咆哮，動輒以一字經、三字經、五字經辱罵男性同仁，要求同仁須「隨時」回應他的LINE，如未回應即遭辱罵，甚至大張旗鼓動員找人；對性騷擾不成的女同事秋後算帳，故意挑小毛病公開羞辱；動輒以懲處威脅不配合的同仁，或威脅要同仁自請降調、自請處分。