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改裝手提袋偷拍女高中生裙底 盜攝狼賠50萬和解獲輕判

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名朱姓男子將手機藏於挖孔的手提袋中，在藥妝店內偷拍女高中生裙底，一審被判刑3年8月，案經上訴，二審法官考量他已以50萬元與女高中生達成和解，因此改判有期徒刑1年4月，並宣告緩刑3年。

判決書指出，2023年10月31日晚間，朱姓男子在高雄市鼓山區裕誠路上一家藥妝店，見一名身穿高雄某高中制服及短裙的未滿18歲女學生正在選購物品，竟將手機開啟錄影模式，藏在預先挖有孔洞的手提袋內。

朱男趁女學生不注意，從其裙底正下方低角度，偷拍大腿內側及內褲等私密影像，返家後將檔案存入硬碟，案經警方獲報追查，警方於隔年1月持搜索票至朱男住處查扣犯案用手機、手提袋及硬碟。

一審時，高雄地院法官依據兒童及少年性剝削防制條例，以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，判處他有期徒刑3年8月。

朱男不服，提起上訴高雄高分院。二審合議庭法官認為，朱男是對不知情的少女進行「偷拍」，被害人從頭到尾都不知情，所以客觀上沒有壓抑女學生自由、違反意願，因此改以拍攝少年性影像罪判決。

高雄高分院審酌，朱男為滿足私慾偷拍少女隱私，極不尊重女性身體自主權，影響被害人身心發展，但考量其無前科、犯後坦承犯行，且於審理期間已與被害人以50萬元調解成立並全數給付完畢，顯有悔悟之心，因此最終改判有期徒刑1年4月，宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並須向指定機構提供100小時義務勞務，以及接受2場法治教育。

台灣高等法院高雄分院。圖／本報資料照
台灣高等法院高雄分院。圖／本報資料照

被害人 高雄市 高雄

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