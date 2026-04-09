男子為追求女大生在宿舍外站崗3個月 簡訊轟炸還強行摟腰下場曝

蔡姓男子為追求女大生，自前年6月至8月間到其學校宿舍或至工作地點守候，大量傳訊或致電，詢問她為何不接電話或回訊息，一見她出現即上前拉扯外，無視她言詞拒絕或以手推拒，在工作場所強行摟抱腰部，法官認他犯跟蹤騷擾及強制猥褻罪應執行8月，可上訴。

檢方起訴，蔡於前年6月至8月間，至女方學校宿舍外觀察宿舍是否亮燈，如見燈亮即傳訊詢問她為何不接電話或回訊息，並至她在學校工作地點，守候她上班，即便她已表明不願與蔡說話、見面或回覆訊息，蔡仍透過LINE及Messenger大量傳送訊息及致電女方，並傳送「你不要讓我生氣，我會去跟她們鬧」、「妳如果不能保證會回我，我現在就過去」、「你不說我現在就去學校」、「你一定要我天天去找你你才高興嗎？」等訊息。

同時，蔡於前年8月10日下午3時許，購買餐點留置於女大生宿舍後，傳訊要求她前往留置地點確認，並守候於宿舍外，待她出現即上前拉扯，質問她為何未回覆其訊息，已影響其日常生活或社會活動。

此外，蔡7月28日晚間9時許，至女大生工作地點，未經其同意，即伸手摟抱其腰部，無視她以手推拒並以言語表示拒絕，仍拒不放手，違反其意願之方式，對她強制猥褻得逞。且有證人拍下蔡在女大生工作場所摟抱其腰部，及在宿舍外與女大生拉扯畫面等佐證。

檢方認為，蔡摟抱女方腰部，無視她以手推拒並以言語表示拒絕，仍拒不放手，對女方為猥褻行為長達數分鐘，而非僅以騷擾、調戲女方為目的，其所為已嚴重侵犯其性自主決定權，並非單純性騷擾之舉。認蔡所為已涉犯跟蹤騷擾防制法中實行跟蹤騷擾行為罪、刑法強制猥褻罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

台南地院審酌，蔡為追求女方，逾越朋友往來分際，未尊重其意願，竟對女方接續實施跟蹤騷擾，使她處於不安環境中，影響其社會正常生活，另又不思尊重其身體自主權，違反意願，對女方為強制猥褻犯行，致其身心受創，惟蔡於審理中坦認犯罪，尚未能成立調解等一切情狀。

法官認蔡犯實行跟蹤騷擾行為罪判刑3月，又犯強制猥褻罪判刑6月，應執行8月，可易科罰金。