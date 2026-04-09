快訊

美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

長照壓力大…獨生女毆打癌父致死 她上訴求判輕一點遭駁回理由曝

外資買超317億元 買超友達13萬張最多…這兩檔老AI股也獲大買

聽新聞
0:00 / 0:00

男子為追求女大生在宿舍外站崗3個月 簡訊轟炸還強行摟腰下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓男子為追求女大生，自前年6月至8月間到其學校宿舍或至工作地點守候，大量傳訊或致電，詢問她為何不接電話或回訊息，一見她出現即上前拉扯外，無視她言詞拒絕或以手推拒，在工作場所強行摟抱腰部，法官認他犯跟蹤騷擾及強制猥褻罪應執行8月，可上訴。

檢方起訴，蔡於前年6月至8月間，至女方學校宿舍外觀察宿舍是否亮燈，如見燈亮即傳訊詢問她為何不接電話或回訊息，並至她在學校工作地點，守候她上班，即便她已表明不願與蔡說話、見面或回覆訊息，蔡仍透過LINE及Messenger大量傳送訊息及致電女方，並傳送「你不要讓我生氣，我會去跟她們鬧」、「妳如果不能保證會回我，我現在就過去」、「你不說我現在就去學校」、「你一定要我天天去找你你才高興嗎？」等訊息。

同時，蔡於前年8月10日下午3時許，購買餐點留置於女大生宿舍後，傳訊要求她前往留置地點確認，並守候於宿舍外，待她出現即上前拉扯，質問她為何未回覆其訊息，已影響其日常生活或社會活動。

此外，蔡7月28日晚間9時許，至女大生工作地點，未經其同意，即伸手摟抱其腰部，無視她以手推拒並以言語表示拒絕，仍拒不放手，違反其意願之方式，對她強制猥褻得逞。且有證人拍下蔡在女大生工作場所摟抱其腰部，及在宿舍外與女大生拉扯畫面等佐證。

檢方認為，蔡摟抱女方腰部，無視她以手推拒並以言語表示拒絕，仍拒不放手，對女方為猥褻行為長達數分鐘，而非僅以騷擾、調戲女方為目的，其所為已嚴重侵犯其性自主決定權，並非單純性騷擾之舉。認蔡所為已涉犯跟蹤騷擾防制法中實行跟蹤騷擾行為罪、刑法強制猥褻罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

台南地院審酌，蔡為追求女方，逾越朋友往來分際，未尊重其意願，竟對女方接續實施跟蹤騷擾，使她處於不安環境中，影響其社會正常生活，另又不思尊重其身體自主權，違反意願，對女方為強制猥褻犯行，致其身心受創，惟蔡於審理中坦認犯罪，尚未能成立調解等一切情狀。

法官認蔡犯實行跟蹤騷擾行為罪判刑3月，又犯強制猥褻罪判刑6月，應執行8月，可易科罰金。

台南地院審酌，蔡男為追求女方，逾越朋友往來分際，竟對女方接續實施跟蹤騷擾，另又不思尊重其身體自主權，違反意願，對女方為強制猥褻犯行，認他犯實行跟蹤騷擾行為罪又犯強制猥褻罪應執行8月。圖／本報資料照
台南地院審酌，蔡男為追求女方，逾越朋友往來分際，竟對女方接續實施跟蹤騷擾，另又不思尊重其身體自主權，違反意願，對女方為強制猥褻犯行，認他犯實行跟蹤騷擾行為罪又犯強制猥褻罪應執行8月。圖／本報資料照

宿舍 猥褻

延伸閱讀

長照壓力大！獨生女毆打癌父致死 她上訴求判輕一點...駁回理由曝光

毆死癌父！一審未行國民參審還憐憫輕判4年9月 獨生女上訴遭駁

新竹科技公司職場霸凌釀員工重鬱 法院判公司「這原因」要賠15萬

台中一中街射氣球攤出怪招 老闆登大量猥褻文字...遭警上門送辦

相關新聞

男子為追求女大生在宿舍外站崗3個月 簡訊轟炸還強行摟腰下場曝

蔡姓男子為追求女大生，自前年6月至8月間到其學校宿舍或至工作地點守候，大量傳訊或致電，詢問她為何不接電話或回訊息，一見她出現即上前拉扯外，無視她言詞拒絕或以手推拒，在工作場所強行摟抱腰部，法官認他犯跟蹤騷擾及強制猥褻罪應執行8月，可上訴。

才領國際大獎18天...前公視TaiwanPlus組長淪偷拍狼 皇池攝6男私密處

台北市北投知名「皇池溫泉御膳館」過去才因「創意私房」偷拍案引發社會關注，孰料再傳偷拍案。曾任公視國際影音平台TaiwanPlus 節目中心企劃組長的高姓男子，被控在2024年底利用泡湯機會，以毛巾掩護手機偷拍6名男客私密處，被當場逮個正著，士林地院日前審結，依違反個人資料保護法判高男有期徒刑5月，緩刑2年，須完成義務勞務與法治教育。

女勸和遭閨密男友性侵！還被網暴成「小三」 她怒告性侵撕碎渣男謊言

楊姓男子和女友鬧分手，女友的閨密前往楊男住處了解情況，卻遭楊男性侵得逞，事後還被楊男女友認為是介入感情的「小三」，氣得女閨密只能報警證明清白，楊男被依強制性交罪判刑3年7月，可上訴。

影／老闆娘太辣？新莊噁男在豆漿店脫褲自慰 警方速逮20歲男子

新北市新莊區昨天有1名年輕男子進豆漿店消費，竟脫褲子自慰，老闆娘送飲料時發現，把杯子放到桌上趕緊轉身離去。店家原未報案，事後監視器影像被貼上網，吃瓜網友紛紛稱讚闆娘太美，警方主動偵辦今天早上逮到20歲嫌犯。

涉性侵棒球教練任職6年 專家：教育查核、警政勾稽鬆動

台中某國小爆發棒球教練長期性侵、猥褻學童，該名教練任教逾六年，受害人數攀升。專家指出，事件不僅涉及個人犯罪，更凸顯教育體系對不適任人員後續查核未落實，及與警政系統橫向勾稽機制鬆動，並呼籲家長提高警覺，及早察覺孩子異狀。

棒球教練性侵案情擴大 盧秀燕盼從重量刑

台中市某國小爆發棒球教練性侵學童案，案情持續擴大。檢方分批起訴後，近日新增十一名被害學童，累計數十人，引發高度關注。台中市長盧秀燕表示，案件仍在法院審理中，期盼司法從重量刑，還給孩子公道；民進黨台中市議會黨團則批評市府處理消極，質疑責任追究力道不足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。